Загадка для людей с высоким IQ: где 3 различия между девушками с вентилятором

Только очень внимательным людям удастся без особых усилий и очень быстро заметить три отличительные детали.

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Чем отличаются две девушки/ jagranjosh

Задание на поиск отличий - отличный способ протестировать свою внимательность и способность к детализации. На первый взгляд иллюстрации кажутся полностью идентичными, что способно сбить с толку даже самых опытных наблюдателей. Лишь при тщательном анализе изображение начинает открывать свои хитроумные отличия.

В очередной визуальной загадке вам предстоит найти три расхождения между двумя изображениями. На них мы видим девушку, которая пытается охладиться возле включенного вентилятора, спасаясь от жары, пишет jagranjosh.

Сложность в том, что разница между картинками очень тонкая - некоторые изменения настолько мелкие, что могут остаться без внимания. Поэтому придется сосредоточиться на деталях.

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К тому же, задача усложняется временным ограничением: на поиск отличий есть только 27 секунд. За такое короткое время нужно действовать максимально быстро и внимательно.

Чем отличаются две девушки/ jagranjosh

Если вам удастся пройти это испытание и найти правильные ответы, смело делитесь головоломкой с близкими - возможно, и им будет интересно проверить свою внимательность.

Решение загадки вы найдете внизу страницы.

Непросто будет за 27 секунд отыскать все отличия/ jagranjosh

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 девушек - только "настоящие детективы" найдут ответ за 24 секунды. Непросто будет отыскать все отличия за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с феноменальной внимательностью найдут 3 отличия между офисами - есть всего 19 секунд. Непросто будет отыскать хорошо спрятанные три отличительные детали - придется очень хорошо постараться.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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