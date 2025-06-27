"Закопает свою судьбу": священник сказал, можно ли неженатым мужчинам копать могилу

Существуют верования, согласно которым нельзя холостым мужчинам копать могилу для покойника. Священник объяснил, действительно ли это так.

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Священник сказал, можно ли неженатым мужчинам копать могилу/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

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Можно ли неженатым мужчинам копать могилу для покойника

Может ли это как-то навредить молодому человеку

В народных традициях и верованиях сохранилось убеждение в том, что холостому мужчине нельзя копать яму (могилу) для покойника. Особенно такое поверье еще сохраняется в селах.

Считается, что таким образом он якобы может "закопать свою судьбу" - якобы, выкопав могилу, парень переносит на себя энергетику смерти и сам себя "похоронит", то есть символически "зароет" свою счастливую судьбу, особенно супружескую.

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Есть еще одно объяснение такого верования - что холостой парень, копая могилу, будто копает ее своей будущей жене, и она может умереть, еще не став его женой.

Кроме этого, молодых неженатых парней, которые еще не имеют собственной семьи, считали более уязвимыми к влиянию потустороннего мира, а копание могилы считают контактом с очень сильным символом перехода между миром живых и мертвых.

Поэтому традиционно считалось и во многих селах считается до сих пор, что могилу для покойника должны копать женатые мужчины и желательно старшие, а также родственники и соседи, которые имеют опыт и таких делах. Кроме этого, иногда для такой работы даже было отдельное "братство копателей", которые делали это по обычаю и с соответствующим уважением.

Можно ли неженатым мужчинам копать могилу - ответ священника

Разъяснения относительно таких верований дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. По его словам, это просто суеверие.

"Если есть мужчины постарше, то пусть там копают. Но если некому копать, то мы же не будем оставлять человека, который почил, лежать на земле. Если есть старшие - пусть копают старшие, ведь молодые еще наработаются. Но если некому, то мы же все равно должны похоронить. Это все человеческие выдумки и суеверия. По селам такое прижилось - нельзя то, нельзя это", - отметил священник.

Смотрите видео о том, можно ли неженатым мужчинам копать могилу:

Как ранее сообщал Главред, отец Алексей Филюк рассказал, почему на похоронах переворачивают стулья и стоит ли так делать. Священник объяснил, действительно ли стоит придерживаться такого ритуала на похоронах.

Также ранее священник удивил ответом на вопрос, сколько раз в день нужно молиться. На самом деле не все догадываются, как часто нужно молиться - отец Алексей Филюк дал разъяснения.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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