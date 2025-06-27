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Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответом

Алёна Воронина
27 июня 2025, 04:35
35
На самом деле не все догадываются, как часто нужно молиться - отец Алексей Филюк дал разъяснения.
Молитва, священник Алексей Филюк
Сколько раз в день нужно молиться/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Сколько раз в день нужно молиться
  • Как именно правильно молиться

Нередко у верующих может возникать вопрос, как часто нужно молиться. Некоторые молятся ежедневно утром и вечером, некоторые чаще. Часть верующих также произносит молитвы перед едой и после нее, чтобы выражать благодарность.

О том, сколько раз в день нужно молиться, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Подсказка есть в Слове Божьем, где апостол Павел говорит: "Непрестанно молитесь, всегда радуйтесь и за все благодарите Бога, ибо такова о вас воля во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчеством не пренебрегайте, все исследуйте и доброго держитесь", - отметил священник.

По его словам, молиться нужно постоянно. В течение дня это можно делать короткими молитвами: "Боже, благослови", "Господи, помилуй!".

Также, само собой, стоит молиться утренние и вечерние молитвы, говорит отец Филюк.

"Просите благословения на день. Просите благословения на жизнь. Читайте акафист, читайте молитвы. Своими словами говорите - Бог вас слышит везде, где бы вы ни были. Потому что он везде есть", - добавил священник.

Смотрите видео о том, сколько раз в день нужно молиться:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.

Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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