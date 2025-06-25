Как сказать "бархат" на украинском: учитель объяснила

Нельзя употреблять такие слова, как "бархат", "кружево" и "хлопок" - стоит заменить их украинскими аналогами.

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Как сказать "бархат" на украинском/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "бархат", "кружево" и "хлопок"

Каких ошибок стоит избегать

Нередко в разговорах с другими людьми мы можем натыкаться на слова, которые на самом деле неправильно использовать, ведь они являются калькой с российского языка. А некоторые слова мы, даже не догадываясь, можем употреблять и сами.

О ряде таких слов, касающихся одежды, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

Она привела примеры таких слов, которых следует избегать, и объяснила, какой правильный перевод нужно использовать:

"бархат" – "оксамит",

"рубашка в клеточку" – "картата сорочка",

"пестрый" – "строкатий",

"кружево" – "мереживо",

"хлопок" – "бавовна",

"блестки" – "блискітки".

Смотрите видео о том, как сказать "бархат" на украинском:

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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