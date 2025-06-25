Как сказать "бархат" на украинском: учитель объяснила

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "бархат", "кружево" и "хлопок"
- Каких ошибок стоит избегать
Нередко в разговорах с другими людьми мы можем натыкаться на слова, которые на самом деле неправильно использовать, ведь они являются калькой с российского языка. А некоторые слова мы, даже не догадываясь, можем употреблять и сами.
О ряде таких слов, касающихся одежды, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
Она привела примеры таких слов, которых следует избегать, и объяснила, какой правильный перевод нужно использовать:
- "бархат" – "оксамит",
- "рубашка в клеточку" – "картата сорочка",
- "пестрый" – "строкатий",
- "кружево" – "мереживо",
- "хлопок" – "бавовна",
- "блестки" – "блискітки".
Смотрите видео о том, как сказать "бархат" на украинском:
Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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