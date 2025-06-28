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Почему мы говорим "розарій", если там растут "троянди": учитель удивила объяснением

Алёна Воронина
28 июня 2025, 04:35
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Могут возникать сомнения, правильно ли называть "розарієм" место, где растут "троянди". Учитель объяснила, есть ли здесь ошибка.
Розы, Светлана Чернышева
Почему мы говорим "розарій", если там растут "троянди"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли употреблять слово "розарій"
  • Почему мы говорим "розарій", если цветы, которые там растут, называются "троянди"

Наверное, большинство людей хотя бы раз в жизни слышали слово "розарій", которым называют место, где растут "троянди". В такие моменты могут возникать сомнения - почему же это "розарій" и не происходит ли это слово от российского названия "троянд" - "розы".

Разъяснения по этой ситуации дала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Почему мы говорим "троянда", а сад называем "розарій"? Это что, суржик? Нет, это языковая красота, а не языковая ошибка", - отметила учитель.

Она объяснила, что "троянда" - это слово-путешественница. Пришло оно к нам из греческого языка и означает "тридцатилепестковая", а еще раньше - из персидского и означает оно "цветок".

"А "розарій" с латинского rosarium - место, где цветут "троянди". "Троянда" - греческого происхождения, "розарій" - латинского. Но оба давно живут в украинском языке и звучат очень гармонично и естественно", - добавила учитель.

Смотрите видео о том, почему мы говорим "розарій", если там растут "троянди":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибки, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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