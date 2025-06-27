Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Сорняки исчезнут за 24 часа: какими двумя средствами надо их опрыскать

Алёна Воронина
27 июня 2025, 13:28
234
От сорняков во дворе можно избавиться, не тратя на это ни копейки, ведь на вашей кухне вероятнее всего уже есть простое и эффективное решение.
Сорняки, садовник
Как вывести сорняк/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как уничтожить сорняки народными средствами
  • Как избавиться от сорняков во дворе

Летом сорняки могут стать настоящей проблемой, ведь они быстро заполоняют огород, сад и даже двор. Если вовремя не уделить время для решения этой проблемы, потом избавиться от нее будет сложнее.

Часто может возникать вопрос, как избавиться от сорняков во дворе, где они могут расти даже между камнями или плиткой.

видео дня

Эксперты по садоводству из William James & Co поделились советом, что сделать, чтобы не росли сорняки во дворе, пишет express.co.uk. По словам экспертов, все, что вам нужно, это немного пищевой соды и кипяток.

"Пищевая сода для уничтожения сорняков является популярным методом благодаря ее высокой щелочности и высокому содержанию соли, что делает ее эффективной для обезвоживания и уничтожения сорняков. Кипяток разрушает клеточные структуры сорняков, вызывая тепловой шок. Для больших сорняков может потребоваться несколько применений, но это, безусловно, дешевый и эффективный метод", - отметили эксперты.

Удаление сорняков, растущих между камнями или плиткой, может быть сложной задачей, поскольку до корня очень трудно добраться. Это означает, что он просто вырастет снова через несколько недель, если вы не используете правильный продукт.

Однако пищевая сода изменяет pH среды, в которой растет сорняк, что препятствует растению фотосинтезировать или поглощать какие-либо питательные вещества.

Кипяток может попасть в любой уголок или щель и убить все растение, ошпарив его, что препятствует его дальнейшему росту.

Эксперты отметили, что это естественный, но очень эффективный способ удалить любые сорняки, растущие в неожиданных местах вашего сада или во дворе, используя предметы, которые, вероятно, уже есть на вашей кухне.

Как уничтожить сорняки с помощью соды и кипятка

Использовать такой способ нужно в солнечный и сухой день, ведь дождь или ветер могут охладить горячую воду, что сделает этот способ менее эффективным.

Надо посыпать сорняки пищевой содой, а затем вылить кипяток непосредственно на сорняк. Но стоит быть осторожными, чтобы не разбрызгать воду, поскольку это повредит растения или траву поблизости.

Если в гравии или трещинах есть сорняки, то после заливания кипятком надо насыпать сверху немного пищевой соды, поскольку это также поможет предотвратить новый рост.

Однако не стоит использовать такой способ на газоне или клумбах, ведь таким образом можно повредить другие растения.

Для больших сорняков, возможно, придется залить участок кипятком через день, чтобы убедиться, что корни полностью уничтожены.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород сорняки сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит +33 градуса: стала известна дата невероятной жары

Ударит +33 градуса: стала известна дата невероятной жары

13:53Синоптик
Зеленский и Путин могут встретиться на переговорах: министр указал на важный нюанс

Зеленский и Путин могут встретиться на переговорах: министр указал на важный нюанс

13:29Политика
Новый рекорд на рынке Украины: евро в банках превысил космическую отметку

Новый рекорд на рынке Украины: евро в банках превысил космическую отметку

13:27Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Последние новости

14:00

Евро установил новый рекорд: почему валюта сильно дорожает и что будет дальше

13:53

Ударит +33 градуса: стала известна дата невероятной жары

13:51

Выбрал Таню: Камалия рассказала, почему развелась с мужем-миллионером.Видео

13:34

ВСУ пойдут в контратаку, россиян будут прижимать к границе: прогноз наступленияВидео

13:29

Зеленский и Путин могут встретиться на переговорах: министр указал на важный нюанс

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
13:28

Сорняки исчезнут за 24 часа: какими двумя средствами надо их опрыскать

13:27

Новый рекорд на рынке Украины: евро в банках превысил космическую отметку

13:22

СМИ сообщили причину смерти отца Рианны

13:14

Китайский гороскоп на завтра 28 июня: Змеям - стресс, Кроликам - забота

Реклама
12:48

Правда ли подвал больше не спасает: где искать спасение во время ракетного удара

12:46

РФ хочет пойти в наступление с войсками КНДР: разведка рассказала о планах врага

12:36

Бушует пожар, есть погибшие и раненые: РФ атаковала Днепропетровщину баллистикой

12:32

"Питательный эликсир" для огурцов: как поддержать растения в период плодоношения

12:32

Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание

12:14

Когда ждать резкого скачка на рынке валют: прогноз нового курса доллара и евро

12:11

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

12:03

Рыдала: предательница Тодоренко узнала пол будущего ребенка

12:01

Нужно ли подвязывать огурцы: огородник рассказала секрет богатого урожаяВидео

12:00

ВСУ готовят контратаки на Сумщине и не только, Россию ждут сюрпризы – КоваленкоВидео

11:39

Некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии: кто и как может оформить

Реклама
11:28

Отправили на "ноль" для наказания: ВСУ "задвохсотили" российского командира

11:27

Ни вкуса, ни пользы: сколько месяцев можно хранить мясо в морозилкеВидео

11:15

"Иран выстрелит себе в голову": раскрыт сценарий обрушения режима в Тегеране

10:36

РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

10:14

Дрон стал мини-ракетой и сам выбирает цели: Жданов об опасности новых БпЛА РФ

10:06

Загадка для людей с высоким IQ: где 3 различия между девушками с вентилятором

09:49

Суд избирает меру пресечения Чернышову: министра просят отстранить от должности

09:25

Половину Ирана могут разнести "в щебень": прогноз массированных ударов США

09:18

"Закопает свою судьбу": священник сказал, можно ли неженатым мужчинам копать могилуВидео

09:07

Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

08:15

ВСУ пошли вперед и восстановили позиции: в ISW назвали два направления

08:10

Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

08:01

КНДР может отправить войска на помощь Путину: в ISW сказали, чем этот грозит Украине

06:49

"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

06:10

Итоги странной войны Ирана и Израиля: несколько положительных моментов для Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинке с моряком на корабле за 17 секунд

05:23

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

04:35

Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответомВидео

04:07

Воровали от героев до сюжета: почему "Золотой ключик" не советская сказка

03:30

Урожай будете собирать до поздней осени: когда и как правильно срывать огурцы

Реклама
03:00

Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

01:30

Росомаха на свободе: Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет вместе

01:07

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

00:39

Ключ к миру: Зеленский озвучил неожиданное предложение которое сможет остановить войну

00:21

Исполнитель песни "Felicità" опозорился выступлением в России

26 июня, четверг
23:39

В РФ истерика из-за трибунала для Путина: сыплют угрозами и называют "никчемным"

23:27

Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

23:16

Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

22:52

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировалаВидео

22:34

Секрет пышных петуний раскрыт: "копеечный" лайфхак для невероятного цветенияВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять