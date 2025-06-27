Сорняки исчезнут за 24 часа: какими двумя средствами надо их опрыскать

От сорняков во дворе можно избавиться, не тратя на это ни копейки, ведь на вашей кухне вероятнее всего уже есть простое и эффективное решение.

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Как вывести сорняк/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Как уничтожить сорняки народными средствами

Как избавиться от сорняков во дворе

Летом сорняки могут стать настоящей проблемой, ведь они быстро заполоняют огород, сад и даже двор. Если вовремя не уделить время для решения этой проблемы, потом избавиться от нее будет сложнее.

Часто может возникать вопрос, как избавиться от сорняков во дворе, где они могут расти даже между камнями или плиткой.

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Эксперты по садоводству из William James & Co поделились советом, что сделать, чтобы не росли сорняки во дворе, пишет express.co.uk. По словам экспертов, все, что вам нужно, это немного пищевой соды и кипяток.

"Пищевая сода для уничтожения сорняков является популярным методом благодаря ее высокой щелочности и высокому содержанию соли, что делает ее эффективной для обезвоживания и уничтожения сорняков. Кипяток разрушает клеточные структуры сорняков, вызывая тепловой шок. Для больших сорняков может потребоваться несколько применений, но это, безусловно, дешевый и эффективный метод", - отметили эксперты.

Удаление сорняков, растущих между камнями или плиткой, может быть сложной задачей, поскольку до корня очень трудно добраться. Это означает, что он просто вырастет снова через несколько недель, если вы не используете правильный продукт.

Однако пищевая сода изменяет pH среды, в которой растет сорняк, что препятствует растению фотосинтезировать или поглощать какие-либо питательные вещества.

Кипяток может попасть в любой уголок или щель и убить все растение, ошпарив его, что препятствует его дальнейшему росту.

Эксперты отметили, что это естественный, но очень эффективный способ удалить любые сорняки, растущие в неожиданных местах вашего сада или во дворе, используя предметы, которые, вероятно, уже есть на вашей кухне.

Как уничтожить сорняки с помощью соды и кипятка

Использовать такой способ нужно в солнечный и сухой день, ведь дождь или ветер могут охладить горячую воду, что сделает этот способ менее эффективным.

Надо посыпать сорняки пищевой содой, а затем вылить кипяток непосредственно на сорняк. Но стоит быть осторожными, чтобы не разбрызгать воду, поскольку это повредит растения или траву поблизости.

Если в гравии или трещинах есть сорняки, то после заливания кипятком надо насыпать сверху немного пищевой соды, поскольку это также поможет предотвратить новый рост.

Однако не стоит использовать такой способ на газоне или клумбах, ведь таким образом можно повредить другие растения.

Для больших сорняков, возможно, придется залить участок кипятком через день, чтобы убедиться, что корни полностью уничтожены.

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