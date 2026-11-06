Почему гибискус не цветет: секреты правильной обрезки на зиму

Своевременная обрезка гибискуса сохранит корни и стимулирует появление новых побегов.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-gibiskus-ne-cvetet-sekrety-pravilnoy-obrezki-na-zimu-10809860.html Ссылка скопирована

Обрезка гибискуса - ошибка осенью лишит растение бутонов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какое время подходит для обрезки тропического гибискуса

Как техника поочередной обрезки сохраняет постоянное цветение

Гибискус может радовать пышным цветением и густой зеленой листвой, но для этого растению необходим правильный уход. Одна из важных процедур - обрезка, которая помогает сформировать красивую крону, стимулирует рост новых побегов и способствует появлению большего количества бутонов. Если неправильно провести обрезку гибискуса, можно лишить его будущего цветения. Эксперты объяснили, стоит ли обрезать гибискус перед зимой.

Существуют два основных вида гибискуса - морозостойкий и тропический, пишет Martha Stewart.

видео дня

Морозостойкий гибискус - это многолетнее растение, которое возвращается год за годом и дает огромные, эффектные цветы, рассказал ландшафтный дизайнер Сэм Ниманн. Большинство сортов хорошо растут в зонах с 4 по 9.

Однако, в зависимости от места проживания, можно посадить и тропический гибискус. Это теплолюбивые кустарники, которые остаются зелеными круглый год и ценятся за постоянное цветение и яркие цвета.

Зоны морозостойкости растений / Инфографика: Главред

Когда правильно обрезать гибискус

Морозостойкие гибискусы можно обрезать поздней осенью или в конце зимы - начале весны. Если вы живете в регионе с более холодным климатом, чем тот, где гибискус морозостоек, Нейманн рекомендует оставлять стебли стоять на зиму. Это защитит корневую шейку от холода.

Тропический гибискус можно обрезать в любое время года, если нет угрозы заморозков. Однако он не требует частой обрезки, поэтому лучше сосредоточиться на формировании кроны и удалении мертвых или поврежденных ветвей.

"Для молодых или недавно размноженных растений я рекомендую периодически прищипывать новые побеги как можно раньше", - говорит ландшафтный дизайнер Стивен Макфарлейн.

По его словам, это помогает растению приобрести более пышную форму, что, в свою очередь, приводит к более обильному цветению.

Как правильно формировать крону гибискуса

Морозостойкие гибискусы обрезают до самого основания. На практике это означает удаление старых стеблей прямо до уровня почвы, оставляя всего несколько сантиметров у основания. Каждую весну из основания будут вырастать новые побеги.

Тропический гибискус можно обрезать так же, как и другие кустарники. Нейманн рекомендует использовать острые секаторы для обрезки отдельных ветвей по мере необходимости, а не обрезать все растение целиком. Это позволяет сохранить естественную форму и способствует здоровому новому росту.

Макфарлейн рекомендует делать срезы примерно на 6 мм выше узла, направленного наружу. Это помогает создать более пышное, кустистое растение с хорошей циркуляцией воздуха и открытой сердцевиной.

Еще один эффективный метод - поочередная обрезка. При этой технике выборочно обрезают несколько ветвей примерно на половину их длины, оставляя остальные расти. Это помогает предотвратить чрезмерное вытягивание растения и гарантирует, что на некоторых ветвях всегда будут появляться цветы.

Смотрите видео - Как провести обрезку гибискуса:

Как писал Главред, формирующая обрезка хвойных, роз и плодовых деревьев осенью может закончиться вымерзанием растений и грибковыми болезнями. Безопасной в этот период остаётся только санитарная чистка, то есть удаление сухих, сломанных и больных ветвей, а формирование кроны стоит перенести на весну. Детальнее читайте в материале: Зимуют "в кофте": какие растения нельзя обрезать осенью.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред