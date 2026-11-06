Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему гибискус не цветет: секреты правильной обрезки на зиму

Анна Ярославская
6 ноября 2026, 12:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Своевременная обрезка гибискуса сохранит корни и стимулирует появление новых побегов.
Гибискус
Обрезка гибискуса - ошибка осенью лишит растение бутонов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какое время подходит для обрезки тропического гибискуса
  • Как техника поочередной обрезки сохраняет постоянное цветение

Гибискус может радовать пышным цветением и густой зеленой листвой, но для этого растению необходим правильный уход. Одна из важных процедур - обрезка, которая помогает сформировать красивую крону, стимулирует рост новых побегов и способствует появлению большего количества бутонов. Если неправильно провести обрезку гибискуса, можно лишить его будущего цветения. Эксперты объяснили, стоит ли обрезать гибискус перед зимой.

Существуют два основных вида гибискуса - морозостойкий и тропический, пишет Martha Stewart.

видео дня

Морозостойкий гибискус - это многолетнее растение, которое возвращается год за годом и дает огромные, эффектные цветы, рассказал ландшафтный дизайнер Сэм Ниманн. Большинство сортов хорошо растут в зонах с 4 по 9.

Однако, в зависимости от места проживания, можно посадить и тропический гибискус. Это теплолюбивые кустарники, которые остаются зелеными круглый год и ценятся за постоянное цветение и яркие цвета.

Зоны морозостойкости растений
Зоны морозостойкости растений / Инфографика: Главред

Когда правильно обрезать гибискус

Морозостойкие гибискусы можно обрезать поздней осенью или в конце зимы - начале весны. Если вы живете в регионе с более холодным климатом, чем тот, где гибискус морозостоек, Нейманн рекомендует оставлять стебли стоять на зиму. Это защитит корневую шейку от холода.

Тропический гибискус можно обрезать в любое время года, если нет угрозы заморозков. Однако он не требует частой обрезки, поэтому лучше сосредоточиться на формировании кроны и удалении мертвых или поврежденных ветвей.

"Для молодых или недавно размноженных растений я рекомендую периодически прищипывать новые побеги как можно раньше", - говорит ландшафтный дизайнер Стивен Макфарлейн.

По его словам, это помогает растению приобрести более пышную форму, что, в свою очередь, приводит к более обильному цветению.

Как правильно формировать крону гибискуса

Морозостойкие гибискусы обрезают до самого основания. На практике это означает удаление старых стеблей прямо до уровня почвы, оставляя всего несколько сантиметров у основания. Каждую весну из основания будут вырастать новые побеги.

Тропический гибискус можно обрезать так же, как и другие кустарники. Нейманн рекомендует использовать острые секаторы для обрезки отдельных ветвей по мере необходимости, а не обрезать все растение целиком. Это позволяет сохранить естественную форму и способствует здоровому новому росту.

Макфарлейн рекомендует делать срезы примерно на 6 мм выше узла, направленного наружу. Это помогает создать более пышное, кустистое растение с хорошей циркуляцией воздуха и открытой сердцевиной.

Еще один эффективный метод - поочередная обрезка. При этой технике выборочно обрезают несколько ветвей примерно на половину их длины, оставляя остальные расти. Это помогает предотвратить чрезмерное вытягивание растения и гарантирует, что на некоторых ветвях всегда будут появляться цветы.

Смотрите видео - Как провести обрезку гибискуса:

Как писал Главред, формирующая обрезка хвойных, роз и плодовых деревьев осенью может закончиться вымерзанием растений и грибковыми болезнями. Безопасной в этот период остаётся только санитарная чистка, то есть удаление сухих, сломанных и больных ветвей, а формирование кроны стоит перенести на весну. Детальнее читайте в материале: Зимуют "в кофте": какие растения нельзя обрезать осенью.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

13:57Аналитика
Колебания резко усилились: Украину охватила магнитная буря красного уровня

Колебания резко усилились: Украину охватила магнитная буря красного уровня

12:58Синоптик
Украинцы остались без света: в Киеве и ряде областей аварийные отключения

Украинцы остались без света: в Киеве и ряде областей аварийные отключения

11:53Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

Последние новости

13:57

Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

13:45

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

13:22

"Мы тебе рады": победительница "Холостяка" показала беременный животикФото

12:58

Колебания резко усилились: Украину охватила магнитная буря красного уровня

12:41

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
12:33

Почему гибискус не цветет: секреты правильной обрезки на зимуВидео

12:30

Как сделать рождественский венок из старых елочных игрушек - бюджетный декор

11:53

Украинцы остались без света: в Киеве и ряде областей аварийные отключения

11:42

Жир с плиты сойдет без трения губкой: какое средство использовать вместо уксуса

Реклама
11:33

Поправка Разумкова может вызвать новую волну возмущения со стороны бизнеса и повлечь за собой коррупционные риски — эксперт

11:24

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

11:01

РФ хочет добиться уступок от США в переговорах – на какой шаг пошел Кремль

10:45

Зачем сантехники кладут бутылку в бачок унитаза – хитрый трюк для экономии

10:22

"Станет символической точкой": Макс Барских уходит от Алана Бадоева

10:17

Омлет в пакете: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 15 минут

10:02

Морозы до -20 °C и оттепели: какой будет зима 2026–2027 в Украине

09:45

"Мы с Устимом здесь": Витвицкая объявила решение по поводу эмиграции

09:45

Смертельный удар по Украине: Россия цинично атаковала три области, есть жертваФото

09:10

Имена для мальчиков, символизирующие жизненную энергию, выносливость и долголетие

09:07

Полметра снега и заносы на дорогах: где ударит зима в середине ноября

Реклама
08:44

Путин рассматривает энергетическое перемирие к Новому году: в РФ назвали условия

08:12

Что готовят США перед Абу-Даби: названы пять целей новой архитектуры безопасности

07:58

Взрывы и масштабные пожары в РФ: новая волна беспилотников атакует большой НПЗ

07:36

"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

06:45

"Все будут в восторге": Трамп анонсировал сделку по Украине масштаба всей Европы

05:54

Гороскоп на завтра, 7 ноября: Весам — удовольствие, Скорпионам — гнев

05:22

Что означает белый крест на дереве: можно ли стирать отметку в лесу

04:41

Большинство комнатных растений губит одна привычка: ее путают с правильным уходом

04:02

Что нельзя добавлять в котлеты: повара назвали ошибки, которые портят блюдоВидео

03:30

Как понять, что дрова готовы к растопке: три верных признака

02:30

Все сложится в их пользу: какие китайские знаки зодиака получат желаемое

05 ноября, четверг
23:23

Выборы в Украине могут пройти онлайн: Зеленский озвучил главное условие

22:46

Судьба приготовила приятный сюрприз: каких знаков зодиака ждет радостный поворот

22:28

Вступление Украины в ЕС до 2030 года: в Венгрии сделали резкое заявление

22:13

Мелания Трамп написала личные письма Зеленскому и Путину: детали встречи

21:42

Не два литра для всех: сколько воды действительно нужно пить каждый деньВидео

21:32

Тест на IQ: нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд

21:18

Почти 100 погибло за один день: Зеленский рассказал о страшном ударе РФФото

20:36

Спецназовцы ГУР сорвали планы РФ на Сумщине: детали операции "Чебуречная"

20:28

Теневой рынок сигарет обошёлся госбюджету почти в 4 млрд грн недополученных доходов только за октябрь — Гетманцев

Реклама
20:26

Один предмет поможет улучшить Wi-Fi: что нужно поставить позади роутераВидео

19:53

Украина обсудила с США и НАТО гарантии безопасности: Умеров раскрыл детали

19:51

Украинцы будуть без света до 16 часов: графики отключений на 6 ноября

19:12

Что нужно сделать с геранью до морозов: весной она покроется цветамиВидео

19:10

Апофигей президентства Трампа: Фесенко о последствиях выборов в СШАмнение

19:09

Зеленский назвал страны, которые могут спасти украинскую энергосистему от блэкаута

19:00

Не все знаки будут счастливы: кому улыбнется удача в год Козы

19:00

Южная Корея прекратила военное сотрудничество с Украиной после ссоры — СМИ

18:45

Что означает No Frost в холодильнике: об одном важном нюансе знают не все

18:32

До трех дней без света: каким городам грозят самые длинные отключения

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять