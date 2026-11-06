Поправка Разумкова может вызвать новую волну возмущения со стороны бизнеса и повлечь за собой коррупционные риски — эксперт

https://glavred.info/ukraine/popravka-razumkova-mozhet-vyzvat-novuyu-volnu-vozmushcheniya-so-storony-biznesa-i-povlech-za-soboy-korrupcionnye-riski-ekspert-10809845.html Ссылка скопирована

В Верховной Раде опасаются последствий поправки, инициированной экс-спикером Дмитрием Разумковым, касающейся штрафов ТЦК для бизнеса, поскольку она может вызвать новую волну возмущения и сопряжена с коррупционными рисками. Такую информацию обнародовал военный, блогер и политэксперт Кирилл Сазонов.

Он подчеркнул, что история с пресловутой "поправкой Разумкова", которая позволила ТЦК штрафовать бизнес на 170 тысяч гривен за нарушение учета военнообязанных, получает интересное продолжение.

"Как говорят мои источники из кулуаров, для всех политических игроков этот правовой ход со стороны ярого борца с "всевластием ТЦК" оказался максимально неожиданным. Поэтому практически всю неделю лучшие "головы" правоохранительного комитета в парламенте во главе с его председателем Сергеем Ионушасом ломали голову над тем, как этот пиар от нового "ястреба мобилизации" тихонько отменить. Ведь если поправка Разумкова вступит в силу, вполне ожидаемо можно спровоцировать новую волну возмущения со стороны бизнеса и коррупции со стороны ТЦК", - отметил политолог.

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Но, по его словам, вариантов нет, поскольку единственная возможность пересмотреть решение по ст. 133 Регламента ВР может применяться тогда, когда в тексте закона имеется внутреннее противоречие. В противном случае тому, кто инициирует такое решение, грозит ответственность.

"К тому же большое количество военных, особенно из боевых частей, напротив, довольно положительно восприняли нововведение. Они очень одобрительно оценили новость о том, что даже такой популист, как Разумков, в конце концов встал на сторону ТЦК - тех, кто пополняет части. И совершенно не понимают, зачем нужно отменять такую действенную новинку и снова ослаблять ответственность за нарушения при учет и бронировании, когда на фронте не хватает людей", - отметил Сазонов.

Так что, по мнению военнослужащего, несмотря на все попытки коалиции исправить ситуацию, поправка Разумкова, вызвавшая возмущение людей, все же останется в силе.

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