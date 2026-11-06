Взрывы и масштабные пожары в РФ: новая волна беспилотников атакует большой НПЗ

С ночи продолжается атака на объект нефтеперерабатывающей промышленности России.

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Украина продолжает наносить удары по стратегически важным для РФ объектам / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Вы узнаете:

Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае

После атаки беспилотников возникли пожары в нескольких местах

Новая волна дронов атакует завод под Краснодаром

В ночь на 6 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. В результате атаки в промзоне Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Также о пожарах после взрывов сообщили жители Адыгеи.

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"В Краснодаре и окрестностях продолжает звучать тревога, на фоне этого горит Афипский НПЗ и что-то, вероятно, на окраинах Краснодара", - говорится в сообщении.

Утром, около 07:19, наблюдатели заметили, что атака на Афипский НПЗ продолжилась. Новые волны беспилотников вошли в Краснодарский край в направлении предприятия.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Какой эффект имеют удары Украины по НПЗ России - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект - они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент.

Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, подчеркивая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден прибегнуть к более решительным мерам, чтобы сократить доходы Кремля.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Ранее, в ночь на 1 ноября, беспилотники массированно атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

Накануне, в ночь на 31 октября, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК - комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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