Взрывы и масштабные пожары в РФ: новая волна беспилотников атакует большой НПЗ

Вы узнаете:
- Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае
- После атаки беспилотников возникли пожары в нескольких местах
- Новая волна дронов атакует завод под Краснодаром
В ночь на 6 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. В результате атаки в промзоне Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.
Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Также о пожарах после взрывов сообщили жители Адыгеи.
"В Краснодаре и окрестностях продолжает звучать тревога, на фоне этого горит Афипский НПЗ и что-то, вероятно, на окраинах Краснодара", - говорится в сообщении.
Утром, около 07:19, наблюдатели заметили, что атака на Афипский НПЗ продолжилась. Новые волны беспилотников вошли в Краснодарский край в направлении предприятия.
Какой эффект имеют удары Украины по НПЗ России - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект - они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент.
Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, подчеркивая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден прибегнуть к более решительным мерам, чтобы сократить доходы Кремля.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
Ранее, в ночь на 1 ноября, беспилотники массированно атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.
Накануне, в ночь на 31 октября, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК - комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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