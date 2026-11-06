Как сделать рождественский венок из старых елочных игрушек - бюджетный декор

Блогерша показала, как сделать праздничное украшение из картона и краски.

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Как сделать рождественский венок своими руками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно разместить игрушки на картонной основе

Чем покрасить рождественский венок, чтобы он выглядел стильно

Как дополнить композицию еловыми веточками

Рождественский венок из старых елочных игрушек - оригинальное украшение, для создания которого не нужно тратить много денег. Вместо готовой основы можно использовать обычный картон, а для украшения подойдут елочные шарики, которые уже давно лежат без дела.

Главред узнал, что украинская блогерша Диана Гологовец на своём YouTube-канале показала, как своими руками сделать стильный новогодний декор, который станет заметной частью праздничного интерьера.

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Как сделать рождественский венок своими руками из картона

Для создания рождественского венка не обязательно покупать специальную основу в магазине для творчества. Её вполне можно заменить обычным картоном.

Сначала нужно вырезать из картона большой круг, а затем сделать внутри него ещё один, меньшего диаметра. В результате получится основа в форме кольца, на которую можно крепить ёлочные украшения.

Когда картонная основа готова, можно переходить к самой интересной части - декорированию. С помощью клеевого пистолета или обычного клея нужно постепенно прикреплять елочные игрушки к картонному кольцу.

"Снизу чуть побольше, сверху чуть поменьше (шарики - Главред). Если где-то чего-то не хватает, то можно добавить", - отметила Гологовец.

После того как все елочные украшения закреплены, композицию нужно покрасить в один цвет с помощью краски из баллончика. Цвет можно выбирать в соответствии с общей стилистикой новогоднего интерьера.

Как украсить рождественский венок еловыми веточками

Завершающий этап - добавление еловых веточек. Они сделают композицию более объёмной, придадут естественный цвет и подчеркнут рождественский характер украшения.

Для этого можно купить отдельную веточку или использовать старые искусственные еловые ветки, оставшиеся после предыдущих праздников.

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О персоне: Диана Гологовец Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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