Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

Дела против Трампа могут охватить всю его семью: под проверку попадут Илон Маск, Джаред Кушнер, криптовалюты и госконтракты на миллиарды.

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"Ищите адвокатов" - что демократы хотят раскрыть о Трампе и его семье / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Грозит ли Трампу новый импичмент после поражения на выборах

За что демократы хотят привлечь к ответственности его команду

Почему под расследование могут попасть Илон Маск и Пит Хегсет

После успеха демократов на промежуточных выборах и возвращения контроля над обеими палатами Конгресса администрация Дональда Трампа может столкнуться с масштабными расследованиями. В центре внимания оппозиции - президент, его семья, ближайшие союзники и высокопоставленные чиновники правительства. Демократы планируют проверить возможное обогащение семьи Трампа, государственные контракты, финансовые операции, связи с бизнесом и деятельность Пентагона. Среди возможных инструментов - парламентские расследования, вызов свидетелей, судебные иски и новые попытки импичмента.

Главред выяснил, какие расследования готовят демократы против Дональда Трампа, за что могут судиться с его командой и грозит ли президенту США импичмент.

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Как победа демократов открывает путь к расследованиям против Белого дома

Победа демократов на промежуточных выборах позволяет им усилить контроль над администрацией Дональда Трампа и бизнесом его семьи. Как сообщает Financial Times, одной из главных тем работы Конгресса может стать вероятное использование президентского поста для получения частной финансовой выгоды. Издание, статью которого цитирует Фокус, пообщалось с юристами, которые ожидают значительного усиления парламентского надзора за деятельностью Белого дома.

Financial Times выделяет три основных направления будущей работы. Первое - финансовые интересы семьи президента. Второе - возможное предоставление государственных преимуществ корпорациям, которые поддерживали Республиканскую партию и политику Трампа. Третье - политические решения администрации, в частности в сфере доступности жилья.

О готовности перейти к активным действиям заявил конгрессмен-демократ Роберт Гарсия, который, вероятно, возглавит Комитет по надзору Палаты представителей. Он дал понять, что новое большинство не ограничится политическими заявлениями.

Комитет по надзору обладает широкими полномочиями по проверке работы федерального правительства: он может вызывать свидетелей, запрашивать государственные документы и выдавать повестки. Именно эти инструменты Гарсия планирует использовать для проверки деятельности президента, его союзников и представителей администрации.

"Ищите адвокатов", - обратился Гарсия к республиканцам.

Гарсия пояснил, что предстоящая работа не будет начинаться с нуля. По его словам, у демократов уже есть значительный массив материалов, собранных во время работы в меньшинстве, а часть проверок длилась много месяцев.

Среди потенциальных тем проверок Гарсия ранее называл деятельность Илона Маска в Департаменте правительственной эффективности (DOGE), бизнес-операции семьи президента, работу Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), а также обстоятельства скандала вокруг Джеффри Эпштейна.

Гарсия подчеркнул, что Палата представителей имеет полномочия не только запрашивать документы, но и добиваться исполнения соответствующих решений с помощью судебных механизмов.

"Мы имеем полномочия обращаться в суды от имени Палаты представителей. Мы имеем право применять санкции за неуважение к суду - и не только уголовные, но и гражданские, которые рассматриваются в судах. Мы имеем право выдавать повестки", - заявил он.

О готовности более активно использовать парламентские полномочия заявил и сенатор Рон Вайден, который готовится возглавить финансовый комитет.

"Повестки в суд", - написал Вайден в соцсети X.

Соруководитель группы по парламентским расследованиям юридической фирмы Holland & Knight Кристофер Армстронг рассказал изданию, что представители бизнеса уже обеспокоены перспективой усиления контроля со стороны законодателей.

"Работа Конгресса следующего созыва будет посвящена постоянным расследованиям и надзору. Именно этим обеспокоены наши клиенты", - сказал Армстронг.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Как Трамп попытается компенсировать внутреннее давление

Усиление внутриполитического давления может подтолкнуть президента США к более активным действиям на международной арене. Такой сценарий рассматривает Sky News, анализируя последствия изменения баланса сил в Конгрессе. Издание отмечает, что возможности президента во внутренней политике будут все больше зависеть от позиции законодателей, тогда как внешнеполитическое направление остается значительно менее ограниченным.

По мнению журналистов, расследования, бюджетные споры и противостояние с Конгрессом могут существенно ограничить Трампа во внутренней политике. Зато международная деятельность может стать для него способом продемонстрировать политическую силу и сформировать собственное наследие без постоянной необходимости учитывать избирательные перспективы.

В материале Sky News описан сценарий, при котором президент подвергается усиленному давлению со стороны политических оппонентов в США, но сохраняет значительное пространство для международных инициатив.

"Сдерживаемый и преследуемый дома, он останется свободным в своих выступлениях и позах за рубежом. И на этот раз ему больше не нужно беспокоиться о выборах - не осталось ничего, с чем можно было бы бороться", - пишет издание.

Авторы также напоминают о масштабных международных решениях, которые Трамп принимал в течение двух лет президентства. Среди них - изменение американского подхода к России, война с Ираном и внутренний политический кризис в США. По мнению журналистов, поражение республиканцев на выборах стало одним из последствий этой политики.

Среди возможных дальнейших шагов президента издание называет новые международные соглашения и контакты с авторитарными лидерами. В частности, речь идет о потенциальных встречах с Ким Чен Ыном, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Журналисты также не исключают дальнейшего обострения противостояния с Ираном.

"Трамп будет пытаться всеми возможными способами приукрасить своё наследие. Кто знает, на какие ещё авантюры можно уговорить этого раненого и разгневанного президента? Политические враги Трампа на Капитолийском холме попытаются его обуздать. У него будут другие идеи. Титаническая борьба манит. Держитесь крепче", - добавляет Sky News.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Какими юридическими инструментами демократы будут оказывать давление на Белый дом

Противостояние с Белым домом будет разворачиваться не только в Палате представителей, но и в Сенате. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что период безоговорочной поддержки решений президента закончился. По его словам, оппозиция готова использовать законодательные и судебные механизмы, чтобы противодействовать инициативам администрации.

Шумер обозначил и экономические приоритеты будущей работы сенаторов. По его словам, сокращение государственных расходов останется одной из ключевых задач независимо от того, удастся ли договориться с президентом. Отдельно политик затронул вопрос об американской военной кампании против Ирана, которая, по его мнению, не имеет понятного для общества обоснования.

"Времена, когда Сенат склонялся перед Трампом, прошли. Мы будем настойчиво работать над сокращением расходов - с президентом или без него, и точка", - сказал сенатор.

Сенатор заявил, что демократы не ограничатся критикой решений президента. Среди возможных инструментов он назвал парламентские расследования, обращения в суд и законодательные меры, которые позволят ограничивать отдельные инициативы администрации.

Наибольшее недовольство у Шумера вызвала война с Ираном. Он поставил под сомнение объяснения Белого дома относительно целей военной кампании и заявил, что граждане не получили достаточно понятного ответа о её необходимости.

"Из-за непредсказуемых решений Трампа американский народ не знает, за что, черт возьми, мы воюем в Иране. Он никогда этого не объяснял, он меняет свое мнение день ото дня и минуту за минутой. Этой войне нужно положить конец, она должна закончиться", - сказал Шумер.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Почему под ударом демократов может оказаться Илон Маск

Подготовка к усиленному парламентскому контролю уже вышла за рамки политических заявлений. По информации CNN, Комитет Сената по международным отношениям направил частным компаниям и представителям администрации письма с требованием сохранить документы, которые могут понадобиться для будущих проверок. Речь идет о формировании доказательной базы до смены руководства комитета.

Среди адресатов писем - Илон Маск. Его компания SpaceX владеет системами Starlink и Starshield, важными, в частности, для Украины. Сенаторы заинтересовались обстоятельствами ограничения работы Starshield, а также возможными решениями относительно доступа к спутниковым технологиям.

Илон Маск / Инфографика: Главред

Другое направление проверки касается российского дизельного топлива. Письма получили порты, банки и частные структуры, причастные к соответствующему соглашению о поставках нефтепродуктов. Помощник сенатора-демократа пояснил CNN, что такие обращения являются стандартным способом обеспечить сохранность материалов, которые могут понадобиться для парламентского контроля.

"Рассылка писем" с целью общего сохранения документов лицам, подозреваемым в нарушении закона "или участии в определенных действиях", является "стандартной процедурой комитета", - отметил помощник сенатора.

После перехода контроля над Конгрессом к демократам в январе масштабы проверок деятельности администрации Трампа, как ожидается, увеличатся. В то же время в комитете продолжается процесс смены руководства: сенатор Джин Шахин уходит из политики, а её преемником на посту председателя комитета, как ожидается, станет Крис Кунс.

CNN также сообщает, что пока не прогнозируются существенные изменения в Законе об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA). Основные положения документа уже согласованы между палатами, хотя Палата представителей еще должна провести голосование.

Отдельной проблемой остается война с Ираном. Демократы могут попытаться использовать голосование по оборонному законопроекту для продвижения дополнительных ограничений, если военная ситуация существенно изменится. Однако при нынешнем раскладе сил в Конгрессе такие инициативы могут столкнуться с сопротивлением республиканцев.

Starshield / Инфографика: Главред

Кому из команды Трампа уже грозит импичмент

Министр обороны США Пит Хегсет оказался под давлением из-за решений, принятых им во главе Пентагона. Часть законодателей критикует его работу, а демократы обещают усилить контроль над военным ведомством после получения большинства в Конгрессе. Среди спорных вопросов - война с Ираном, кадровые решения в военном руководстве и значительные оборонные расходы. Об этом сообщило агентство Reuters.

После поражения республиканцев на выборах Хегсет опубликовал видеообращение, в котором отверг претензии оппонентов и дал понять, что не собирается покидать пост под политическим давлением. Министр также защитил военную кампанию против Ирана, назвав её важным шагом для обеспечения безопасности США.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, со своей стороны, поставил под сомнение дальнейшее пребывание Хегсета на посту.

"Почему Пит Хэгсет до сих пор занимает свой пост?" - спросил Джеффрис.

Дополнительную напряженность создают намерения республиканского конгрессмена Томаса Масси повторно подать статью об импичменте против министра. Политик предупредил, что это может стать началом гораздо более масштабного противостояния после перехода контроля над Конгрессом к демократам.

"Они проведут слушания и судебные процессы", - написал Масси.

В видеообращении Хегсет перечислил решения, которые считает своими достижениями на посту. Среди них - увольнение высокопоставленных чиновников Пентагона, прекращение программ по обеспечению разнообразия и запрет на службу трансгендерных людей в вооруженных силах. Критику в свой адрес он назвал политической кампанией против его реформ.

"Видите, они нападают на меня - они нападают на нас - потому что мы эффективны. Это не сработает. Мы не отступим", - сказал Хегсет.

Министр также сравнил нынешние попытки добиться его отстранения с двумя процедурами импичмента, которые ранее проходил сам Дональд Трамп.

"Это все - политика личного уничтожения. Это не сработало против президента Трампа и не сработает против меня. В этом вы можете быть уверены", - заявил он.

Трамп пока демонстрирует поддержку главы оборонного ведомства. Президент заявил, что Хегсет хорошо выполняет свои обязанности, а недовольство его работой может быть связано с увольнением генералов, которых сам Трамп считает слишком прогрессивными.

"У нас было так много генералов. Все они были четырехзвездочными генералами. Я никогда не видел ничего подобного. И многие из них были "прогрессивными". Мне не нравятся "прогрессивные" генералы. Так что, вероятно, у него есть оппоненты", - заявил Трамп журналистам.

В то же время будущее министра остается неопределенным. По информации источников, президент может рассмотреть кадровую замену в ходе анализа причин избирательного поражения республиканцев. Один из советников Трампа предположил, что Хегсет может лишиться поста из-за последствий войны с Ираном.

На ситуацию также влияет позиция вице-президента Джей Ди Венса. Он публично поставил под сомнение целесообразность военной кампании, связав её с потерей республиканцами контроля над Конгрессом.

Сам Хегсет призвал законодателей поддержать дополнительное финансирование Пентагона для покрытия расходов на войну и других оборонных нужд.

"Независимо от того, как люди относятся к войне, которую я считаю смелым и историческим шагом, гарантирующим, что Иран никогда не получит ядерного оружия, нам нужно продолжать, как это делал президент Трамп во время своего первого срока, восстанавливать наши вооруженные силы", - сказал министр.

Сенатор-республиканец Том Тиллис также раскритиковал работу главы Пентагона. По его мнению, напряженные отношения Хегсета с Конгрессом затрудняют утверждение оборонного финансирования в размере 1,5 трлн долларов.

Демократы планируют проверить не только обстоятельства увольнения высокопоставленных военных, но и политику Пентагона в отношении Украины, а также удары американских сил по судам, подозреваемым в причастности к наркотрафику, в водах Латинской Америки. Конгрессмен Адам Смит, который должен возглавить Комитет Палаты представителей по вооруженным силам, пообещал усилить контроль за решениями министерства и соблюдением принципа политической нейтральности военных.

Какие финансовые операции и связи власти с бизнесом проверит Конгресс

Предстоящие проверки могут охватить не только президентскую семью, но и крупные корпорации, политических спонсоров и государственных подрядчиков. Reuters сообщает, что демократы планируют использовать новые полномочия для анализа финансовых операций и возможных конфликтов интересов. Эти вопросы могут стать одной из центральных тем политической борьбы в преддверии президентских выборов 2028 года.

Представители Демократической партии уже намечают будущую программу парламентского контроля. Помимо Гарсии и Вайдена, свои требования озвучила конгрессвумен Делия Рамирес: она дала понять, что представителям администрации придется найти время для общения со следователями.

"Освободите свой график", - написала Рамирес.

Среди первых тем, которые сенаторы планируют проверить, - договоренности администрации с фармацевтическими компаниями о стоимости лекарств. Демократы также намерены изучить взаимодействие государства с частным сектором, чтобы выяснить, получали ли отдельные предприятия преимущества благодаря политической поддержке президента.

Белый дом уже отреагировал на эти заявления. Пресс-секретарь администрации Лорен Бис отвергла обвинения и предупредила демократов о политических последствиях их будущих действий.

"Если демократы решат проводить фиктивные расследования и проводить политику радикальных левых, они тем самым решат действовать против американского народа", - заявила Бис.

Другой представитель администрации, который общался с журналистами анонимно, напомнил, что президентская команда по-прежнему контролирует федеральное правительство и исполнительную власть.

"Им следует напомнить, что мы по-прежнему контролируем федеральное правительство и все его полномочия", - сказал чиновник.

По оценкам собеседников Reuters, в центре внимания могут оказаться Илон Маск, сыновья президента и другие влиятельные представители бизнеса, поддержившие Республиканскую партию. В то же время издание отмечает: демократы пока больше заинтересованы в масштабных проверках, чем в немедленном запуске процедуры импичмента Трампа.

Юрист Рэйчел Коттон, специалист по парламентскому надзору юридической фирмы Arnold & Porter, пояснила, что предстоящие проверки могут охватить как государственные структуры, так и частные компании.

"Мы ожидаем огромного количества агрессивных и масштабных расследований, которые будут направлены как против администрации, так и против частного сектора", - сказала Коттон.

Перед демократами стоит политическая задача: одновременно продемонстрировать борьбу с возможными злоупотреблениями и реагировать на повседневные экономические проблемы американцев. По данным опроса Reuters/Ipsos, около 48% зарегистрированных избирателей назвали стоимость жизни главным фактором своего выбора при голосовании.

В то же время тема возможного личного обогащения президента также имеет значительный общественный резонанс. В другом опросе Reuters/Ipsos около 69% американцев заявили, что, по их мнению, бизнес-интересы Трампа влияют на его решения как главы государства.

Бывшая республиканская стратег Сара Лонгвелл считает, что демократы будут пытаться связать возможные нарушения не только с президентом, но и со всей его политической командой.

"Демократы будут меньше беспокоиться о самом Трампе, а больше - о том, чтобы связать коррупцию со всей администрацией и, в конечном итоге, со всей Республиканской партией", - сказала Лонгвелл.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Лонгвелл также обратила внимание на возможное продолжение расследования обстоятельств дела Джеффри Эпштейна. По её мнению, этот вопрос может стать дополнительным политическим инструментом давления на президента.

В то же время республиканский консультант Рон Бонжон предостерег демократов от чрезмерной сосредоточенности на политическом преследовании оппонентов. Он считает, что избиратели могут негативно оценить ситуацию, если расследования вытеснят экономические вопросы из повестки дня.

"Избиратели больше озабочены вопросом доступности цен. Если жажда мести, к которой стремятся демократы, затмит их законодательную программу, то их законодательное большинство, вероятно, продержится очень недолго", - сказал Бонжон.

Юрист Кимберли Хемм из Morrison Foerster также подчеркнула, что дела нужно тщательно отбирать. По её словам, демократы могут столкнуться с длительными судебными тяжбами, если их требования к администрации будут слишком широкими или недостаточно обоснованными.

"На демократов будет оказываться значительное давление, чтобы они как можно быстрее выдали повестки в суд. Но то, что они решат оспаривать в суде, должно того стоить", - отметила Хемм.

Юрист Майк Фрагосо из Torridon Law обратил внимание: контроль над обеими палатами дает демократам больше возможностей, но не освобождает их от необходимости определять приоритеты.

"Но день имеет лишь определённую продолжительность, так же как и сессия Конгресса. Вопрос заключается в том, насколько они будут готовы и способны выбрать свои цели и сосредоточиться на них", - сказал Фрагосо.

Почему под ударом может оказаться семья Трампа

Наиболее подробный перечень потенциальных объектов проверки приводит The New York Times. Издание проанализировало финансовую деятельность семьи президента и возможные конфликты интересов во время его второго срока. В центре внимания - криптовалютные проекты, инвестиции, международные сделки с недвижимостью и решения государственных органов, которые могли повлиять на частные финансы людей из окружения президента.

Конгрессмен Роберт Гарсия, который должен возглавить Комитет по надзору Палаты представителей, назвал бизнес семьи президента одним из главных приоритетов. По его словам, законодатели планируют проверить обстоятельства возможного обогащения людей, имеющих доступ в Белый дом.

"Преступная семья Трампа - это наш главный приоритет в расследовании", - сказал Гарсия.

В то же время NYT отмечает, что само наличие прибыльного бизнеса еще не доказывает нарушение закона. Часть потенциальных объектов проверки может стать предметом длительных судебных споров, а семья президента и ее партнеры могут оспаривать требования Конгресса.

Одним из главных предметов возможной проверки станет криптовалютный бизнес президента. По информации издания, в прошлом году связанные с ним предприятия получили не менее 1,4 млрд долларов дохода. Это создает потенциальный конфликт интересов, ведь частная деятельность президента происходит параллельно с принятием государственных решений, которые могут влиять на криптовалютный рынок.

Особое внимание демократы могут уделить компании World Liberty Financial. В прошлом году инвестиционная компания, связанная с Объединенными Арабскими Эмиратами, приобрела значительный пакет ее акций. Через четыре месяца ОАЭ заключили соглашение с администрацией Трампа об экспорте высокопроизводительных компьютерных микросхем, несмотря на предостережения отдельных представителей американских структур национальной безопасности.

Дополнительный интерес могут вызвать доходы от продажи мемкойна $TRUMP и цифровых токенов World Liberty Financial. Среди покупателей, по информации NYT, были иностранные юридические лица и компании, заинтересованные в получении преимуществ от администрации США.

Еще одно направление возможных проверок - деятельность старшего сына президента, Дональда Трампа-младшего. Поводом для политических претензий стала свадебная вечеринка на Багамах, часть расходов на которую, по данным издания, оплатил российский бизнесмен Умар Кремлев, связанный с Кремлем.

Речь идет о сотнях тысяч долларов. Дональд Трамп заявлял, что его сын вернул эти средства бизнесмену. В то же время Роберт Гарсия включил обстоятельства финансирования торжества в перечень потенциальных направлений парламентской проверки.

Демократы также интересуются венчурной компанией 1789 Capital, в которой Трамп-младший занимает должность старшего партнера. По информации NYT, отдельные компании, в которые она инвестировала, получали государственное финансирование или пользовались решениями администрации президента.

Представитель Трампа-младшего отверг обвинения в неправомерном поведении и подчеркнул законность его предпринимательской деятельности.

"Он является частным лицом, не занимающим никакой должности в правительстве и не нарушавшим никаких законов", - говорится в заявлении представителя.

В нем также отмечается, что Дональд Трамп-младший не влиял на государственную политику в интересах собственных коммерческих интересов.

Еще один потенциальный объект проверки - Джаред Кушнер, зять президента и один из его неформальных представителей в международных переговорах. Несмотря на отсутствие официальной должности в правительстве, он принимал участие в дипломатических усилиях по Ирану и войне России против Украины.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Демократов интересует возможный конфликт интересов между переговорной деятельностью Кушнера и его частным инвестиционным бизнесом Affinity Partners. Компания получала средства от иностранных государств, имеющих собственные интересы в международных конфликтах, находящихся в поле зрения администрации Трампа.

Конгрессмен Джейми Раскин призвал Кушнера дистанцироваться от переговорного процесса, сославшись на возможные конфликты интересов.

Адвокат Кушнера Чад Мизелл опроверг наличие нарушений в деятельности своего клиента.

"Не учитывая партийную политику, никто никогда не указывал на конкретные правовые или этические нормы, которые нарушили бы Джаред или Affinity", - заявил Мизелл.

Под проверку могут попасть и международные операции Trump Organization. В отличие от первого президентского срока, когда семейный бизнес отказался от новых иностранных сделок в сфере недвижимости, во время второго срока таких ограничений стало меньше.

Компания объявила о новых международных проектах, в частности в Катаре и Саудовской Аравии. Речь идет об использовании бренда семьи Трампов в рамках соглашений, предусматривающих выплаты за право использования фамилии президента.

В то же время NYT подчеркивает, что доказательств прямой связи этих проектов с внешней политикой администрации нет. Из-за относительно небольшой доли таких операций в общих доходах президента они могут привлечь меньше внимания, чем криптовалютный бизнес.

Еще одно возможное направление проверки - операции с ценными бумагами. В течение первых трех месяцев года на брокерских счетах Трампа произошло более 3600 торговых операций. Часть из них привлекла внимание из-за совпадения во времени с публичными заявлениями президента и решениями правительства.

В частности, в феврале на счете Трампа были приобретены акции Dell на сумму более 1 млн долларов. Через девять дней президент положительно отозвался о компании и ее основателе Майкле Делле во время мероприятия в Джорджии. Впоследствии Пентагон объявил о контракте с Dell на 9,7 млрд долларов.

В то же время издание не утверждает, что контракт был связан с частными инвестициями президента. В Trump Organization также заявили, что семья не контролирует эти операции, поскольку ими управляют сторонние брокерские компании.

Несмотря на это, сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая должна возглавить банковский комитет, ранее выступала за проверку торговых операций президента.Отдельным направлением может стать налоговый контроль. Этой весной тогдашний исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш распорядился прекратить текущие расследования Налоговой службы США в отношении Трампа, его сыновей и их предприятий. Документ также запрещал начинать новые проверки уже поданных налоговых деклараций семьи.

Традиционно налоговые декларации действующего президента проходили ежегодную проверку, чтобы обеспечить равные требования для всех граждан независимо от должности. Теперь демократы могут выяснить, на каких основаниях Министерство юстиции обеспечило президенту и его семье такую защиту.

NYT отмечает, что соответствующее решение было принято после того, как Трамп подал иск против Налоговой службы из-за утечки информации о его декларациях. Именно обстоятельства вмешательства Министерства юстиции в работу налогового органа могут стать предметом отдельного расследования.

Какие решения других чиновников администрации могут проверить демократы

Парламентские проверки могут охватить не только президентскую семью и её бизнес-партнёров, но и других представителей федеральной власти. По данным The New York Times, среди возможных тем - использование государственных средств, иммиграционная политика, президентские помилования и обстоятельства смерти Джеффри Эпштейна.

Роберт Гарсия заявил о намерении проверить, использовали ли крупные доноры администрации свои пожертвования для получения преимуществ от государственных решений. В частности, внимание может привлечь финансирование проектов, связанных с Белым домом, и возможные договоренности относительно государственных контрактов.

Кроме того, демократы хотят продолжить парламентскую проверку обстоятельств дела Джеффри Эпштейна. Речь идет о том, как федеральные органы расследовали его деятельность, какие материалы обнародовали и существовали ли связи между ним и Дональдом Трампом.

Гарсия настаивал на вызове в суд Тодда Бланша, который контролировал обнародование материалов дела. Республиканцы ранее выступали против такого шага.

Еще одно направление, которое планирует проверить конгрессмен Джейми Раскин, - возможное формирование прибыльного рынка услуг по получению президентских помилований. Демократы хотят выяснить, использовали ли отдельные лица доступ к администрации для получения финансовой выгоды за счет таких решений.

Сенатор Мэгги Хассан, которая должна возглавить Комитет по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел, планирует сосредоточиться на государственных контрактах без открытых тендеров. Особый интерес будут представлять соглашения, заключенные в пользу доноров и политических союзников Трампа.

Среди примеров, которые уже привлекли внимание законодателей, - контракт на самолеты для депортации, утвержденный во время пребывания Кристи Ноем на посту министра внутренней безопасности.

Демократы также хотят проверить работу чиновников, ответственных за иммиграционную политику. Среди потенциальных объектов внимания - советник Белого дома Стивен Миллер, ответственный за пограничную политику Том Хоман и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.

Отдельная проверка может касаться гибели американцев в результате действий федеральных иммиграционных служащих. Демократы планируют использовать полномочия по вызову свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства двух случаев стрельбы в Миннеаполисе в начале года.

Внимание законодателей может вновь сосредоточиться на Пентагоне и министре обороны Пите Хэгсети. Его деятельность, решения по поводу войны с Ираном и кадровая политика уже названы среди направлений будущего парламентского контроля.

Импичмент Трампу: Фесенко оценил шансы на отстранение президента

В США могут инициировать новую процедуру импичмента Дональда Трампа, однако отстранить его от должности вряд ли удастся. Для этого необходимы две трети голосов Сената. Об этом сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"Инициировать процедуру могут. Существует высокая вероятность новой попытки импичмента Трампа - поводов более чем достаточно. Но напомню: в истории США ни одного президента не отстраняли от должности путем импичмента. В свое время Никсон добровольно ушел в отставку под такой угрозой", - отметил Фесенко.

По его словам, у демократов будет большинство в Сенате, но они не наберут необходимых двух третей голосов.

"Чтобы это произошло сейчас, нужны две трети голосов в Сенате. У демократов будет большинство, но не две трети. И это очень серьезный вопрос. Здесь дело уже не только в Трампе: для республиканцев это станет серьезным вызовом", - подчеркнул эксперт.

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