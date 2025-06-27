Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание

В ряде областей будут дожди с грозами, а также существенно опустится температура воздуха.

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Погода в Украине - температура скатится до +11/ фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине на выходные, 28-29 июня

В каких областях температура воздуха ночью упадет до +11 градусов

Где будут идти дожди с грозами

Погода в Украине на выходные, 28 и 29 июня, будет преимущественно неустойчивой и ветреной. В указанные двое суток на большей части нашего государства будут идти небольшие, местами умеренные дожди. А в отдельных местах даже возможны грозы и шквалистые порывы ветра.

Температурный фон будет колебаться в пределах климатической нормы. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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При этом, согласно его прогнозу погоды на выходные, в некоторых областях ночью температура воздуха будет опускаться до +11 градусов.

Погода в Украине в субботу, 28 июня

В западных областях

В западных областях страны ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 12... +17 градусов, в дневное +19... +24 градусов, на Закарпатье до +26 градусов.

В северных областях

В северной части Украины ночью ожидается небольшой дождь, днем пройдут умеренные, местами значительные осадки. Днем в отдельных пунктах возможен град. Ветер ночью южный, 5-10 м/с, днем западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12... +17 градусов, днем +18... +23.

В центральных областях

В центральных областях ночью местами возможен кратковременный дождь, днем ожидаются умеренные дожди и грозы. Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13... +18 градусов, днем +20... +25, на Днепропетровщине до +28 градусов.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму ночью без существенных осадков, утром и днем ожидаются дожди в сопровождении грозы, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +16... +21 градус, днем +23... +28, в Крыму и Приазовье местами до +31 градуса.

В восточных областях

В восточных областях ожидаются небольшие, днем умеренные дожди. Кое-где грозы. Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...17 градусов, днем +22...+27.

Погода в Украине 28 июня/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 29 июня

В западных областях

В западных регионах Украины пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с локальными грозами. Ветер будет преобладать западного направления, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с, местами может усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11... +16 градусов, в дневные часы +22... +27, на Закарпатье до +30 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью без существенных осадков, лишь на Сумщине ожидается дождь. Днем по всему региону пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11... +16 градусов, днем +20... +25.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12... +17 градусов, днем +22... +27.

На юге Украины

В южных областях и Крыму прогнозируется теплая и преимущественно солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем ожидаются порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31.

В восточных областях

В восточных областях прогнозируется облачная и дождливая погода в течение всех суток. Днем возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11... +16 градусов, днем +19... +24.

Погода в Украине 29 июня/ meteoprog

Как действовать во время очень сильного ветра/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине изменится погода на выходные - снизится температура и будут дожди. Синоптик предупредила об изменениях погодных условий в выходные 28 и 29 июня.

Также ранее сообщалось, что дожди и грозы накрывают страну - стало известно, где будет солнечная и жаркая погода. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 10 градусов тепла.

Напомним, мощная магнитная буря влупила по Украине - стало известно, как долго будет бушевать шторм. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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