Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине на выходные, 28-29 июня
- В каких областях температура воздуха ночью упадет до +11 градусов
- Где будут идти дожди с грозами
Погода в Украине на выходные, 28 и 29 июня, будет преимущественно неустойчивой и ветреной. В указанные двое суток на большей части нашего государства будут идти небольшие, местами умеренные дожди. А в отдельных местах даже возможны грозы и шквалистые порывы ветра.
Температурный фон будет колебаться в пределах климатической нормы. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
При этом, согласно его прогнозу погоды на выходные, в некоторых областях ночью температура воздуха будет опускаться до +11 градусов.
Погода в Украине в субботу, 28 июня
В западных областях
В западных областях страны ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 12... +17 градусов, в дневное +19... +24 градусов, на Закарпатье до +26 градусов.
В северных областях
В северной части Украины ночью ожидается небольшой дождь, днем пройдут умеренные, местами значительные осадки. Днем в отдельных пунктах возможен град. Ветер ночью южный, 5-10 м/с, днем западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12... +17 градусов, днем +18... +23.
В центральных областях
В центральных областях ночью местами возможен кратковременный дождь, днем ожидаются умеренные дожди и грозы. Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13... +18 градусов, днем +20... +25, на Днепропетровщине до +28 градусов.
На юге Украины
В южной части страны и в Крыму ночью без существенных осадков, утром и днем ожидаются дожди в сопровождении грозы, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +16... +21 градус, днем +23... +28, в Крыму и Приазовье местами до +31 градуса.
В восточных областях
В восточных областях ожидаются небольшие, днем умеренные дожди. Кое-где грозы. Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...17 градусов, днем +22...+27.
Погода в Украине в воскресенье, 29 июня
В западных областях
В западных регионах Украины пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с локальными грозами. Ветер будет преобладать западного направления, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с, местами может усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11... +16 градусов, в дневные часы +22... +27, на Закарпатье до +30 градусов.
В северных областях
В северных областях ночью без существенных осадков, лишь на Сумщине ожидается дождь. Днем по всему региону пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11... +16 градусов, днем +20... +25.
В центральных областях
В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12... +17 градусов, днем +22... +27.
На юге Украины
В южных областях и Крыму прогнозируется теплая и преимущественно солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем ожидаются порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31.
В восточных областях
В восточных областях прогнозируется облачная и дождливая погода в течение всех суток. Днем возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11... +16 градусов, днем +19... +24.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине изменится погода на выходные - снизится температура и будут дожди. Синоптик предупредила об изменениях погодных условий в выходные 28 и 29 июня.
Также ранее сообщалось, что дожди и грозы накрывают страну - стало известно, где будет солнечная и жаркая погода. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 10 градусов тепла.
Напомним, мощная магнитная буря влупила по Украине - стало известно, как долго будет бушевать шторм. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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