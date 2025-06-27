Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание

Алёна Воронина
27 июня 2025, 12:32
122
В ряде областей будут дожди с грозами, а также существенно опустится температура воздуха.
Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание
Погода в Украине - температура скатится до +11/ фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на выходные, 28-29 июня
  • В каких областях температура воздуха ночью упадет до +11 градусов
  • Где будут идти дожди с грозами

Погода в Украине на выходные, 28 и 29 июня, будет преимущественно неустойчивой и ветреной. В указанные двое суток на большей части нашего государства будут идти небольшие, местами умеренные дожди. А в отдельных местах даже возможны грозы и шквалистые порывы ветра.

Температурный фон будет колебаться в пределах климатической нормы. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

При этом, согласно его прогнозу погоды на выходные, в некоторых областях ночью температура воздуха будет опускаться до +11 градусов.

Погода в Украине в субботу, 28 июня

В западных областях

В западных областях страны ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 12... +17 градусов, в дневное +19... +24 градусов, на Закарпатье до +26 градусов.

В северных областях

В северной части Украины ночью ожидается небольшой дождь, днем пройдут умеренные, местами значительные осадки. Днем в отдельных пунктах возможен град. Ветер ночью южный, 5-10 м/с, днем западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12... +17 градусов, днем +18... +23.

В центральных областях

В центральных областях ночью местами возможен кратковременный дождь, днем ожидаются умеренные дожди и грозы. Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13... +18 градусов, днем +20... +25, на Днепропетровщине до +28 градусов.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму ночью без существенных осадков, утром и днем ожидаются дожди в сопровождении грозы, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +16... +21 градус, днем +23... +28, в Крыму и Приазовье местами до +31 градуса.

В восточных областях

В восточных областях ожидаются небольшие, днем умеренные дожди. Кое-где грозы. Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...17 градусов, днем +22...+27.

Погода в Украине 28 июня
Погода в Украине 28 июня/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 29 июня

В западных областях

В западных регионах Украины пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с локальными грозами. Ветер будет преобладать западного направления, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с, местами может усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11... +16 градусов, в дневные часы +22... +27, на Закарпатье до +30 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью без существенных осадков, лишь на Сумщине ожидается дождь. Днем по всему региону пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11... +16 градусов, днем +20... +25.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12... +17 градусов, днем +22... +27.

На юге Украины

В южных областях и Крыму прогнозируется теплая и преимущественно солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем ожидаются порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31.

В восточных областях

В восточных областях прогнозируется облачная и дождливая погода в течение всех суток. Днем возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11... +16 градусов, днем +19... +24.

Погода в Украине 29 июня
Погода в Украине 29 июня/ meteoprog
Как действовать во время очень сильного ветра инфографика
Как действовать во время очень сильного ветра/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине изменится погода на выходные - снизится температура и будут дожди. Синоптик предупредила об изменениях погодных условий в выходные 28 и 29 июня.

Также ранее сообщалось, что дожди и грозы накрывают страну - стало известно, где будет солнечная и жаркая погода. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 10 градусов тепла.

Напомним, мощная магнитная буря влупила по Украине - стало известно, как долго будет бушевать шторм. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит +33 градуса: стала известна дата невероятной жары

Ударит +33 градуса: стала известна дата невероятной жары

13:53Синоптик
Зеленский и Путин могут встретиться на переговорах: министр указал на важный нюанс

Зеленский и Путин могут встретиться на переговорах: министр указал на важный нюанс

13:29Политика
Новый рекорд на рынке Украины: евро в банках превысил космическую отметку

Новый рекорд на рынке Украины: евро в банках превысил космическую отметку

13:27Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Последние новости

14:00

Евро установил новый рекорд: почему валюта сильно дорожает и что будет дальше

13:53

Ударит +33 градуса: стала известна дата невероятной жары

13:51

Выбрал Таню: Камалия рассказала, почему развелась с мужем-миллионером.Видео

13:34

ВСУ пойдут в контратаку, россиян будут прижимать к границе: прогноз наступленияВидео

13:29

Зеленский и Путин могут встретиться на переговорах: министр указал на важный нюанс

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
13:28

Сорняки исчезнут за 24 часа: какими двумя средствами надо их опрыскать

13:27

Новый рекорд на рынке Украины: евро в банках превысил космическую отметку

13:22

СМИ сообщили причину смерти отца Рианны

13:14

Китайский гороскоп на завтра 28 июня: Змеям - стресс, Кроликам - забота

Реклама
12:48

Правда ли подвал больше не спасает: где искать спасение во время ракетного удара

12:46

РФ хочет пойти в наступление с войсками КНДР: разведка рассказала о планах врага

12:36

Бушует пожар, есть погибшие и раненые: РФ атаковала Днепропетровщину баллистикой

12:32

"Питательный эликсир" для огурцов: как поддержать растения в период плодоношения

12:32

Температура скатится до +11: какие области атакует похолодание

12:14

Когда ждать резкого скачка на рынке валют: прогноз нового курса доллара и евро

12:11

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

12:03

Рыдала: предательница Тодоренко узнала пол будущего ребенка

12:01

Нужно ли подвязывать огурцы: огородник рассказала секрет богатого урожаяВидео

12:00

ВСУ готовят контратаки на Сумщине и не только, Россию ждут сюрпризы – КоваленкоВидео

11:39

Некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии: кто и как может оформить

Реклама
11:28

Отправили на "ноль" для наказания: ВСУ "задвохсотили" российского командира

11:27

Ни вкуса, ни пользы: сколько месяцев можно хранить мясо в морозилкеВидео

11:15

"Иран выстрелит себе в голову": раскрыт сценарий обрушения режима в Тегеране

10:36

РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

10:14

Дрон стал мини-ракетой и сам выбирает цели: Жданов об опасности новых БпЛА РФ

10:06

Загадка для людей с высоким IQ: где 3 различия между девушками с вентилятором

09:49

Суд избирает меру пресечения Чернышову: министра просят отстранить от должности

09:25

Половину Ирана могут разнести "в щебень": прогноз массированных ударов США

09:18

"Закопает свою судьбу": священник сказал, можно ли неженатым мужчинам копать могилуВидео

09:07

Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

08:15

ВСУ пошли вперед и восстановили позиции: в ISW назвали два направления

08:10

Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

08:01

КНДР может отправить войска на помощь Путину: в ISW сказали, чем этот грозит Украине

06:49

"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

06:10

Итоги странной войны Ирана и Израиля: несколько положительных моментов для Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинке с моряком на корабле за 17 секунд

05:23

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

04:35

Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответомВидео

04:07

Воровали от героев до сюжета: почему "Золотой ключик" не советская сказка

03:30

Урожай будете собирать до поздней осени: когда и как правильно срывать огурцы

Реклама
03:00

Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

01:30

Росомаха на свободе: Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет вместе

01:07

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

00:39

Ключ к миру: Зеленский озвучил неожиданное предложение которое сможет остановить войну

00:21

Исполнитель песни "Felicità" опозорился выступлением в России

26 июня, четверг
23:39

В РФ истерика из-за трибунала для Путина: сыплют угрозами и называют "никчемным"

23:27

Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

23:16

Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

22:52

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировалаВидео

22:34

Секрет пышных петуний раскрыт: "копеечный" лайфхак для невероятного цветенияВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять