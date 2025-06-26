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Дожди и грозы накрывают страну: где будет солнечная и жаркая погода

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2025, 20:04
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Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 10 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 июня / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 27 июня
  • Где температура воздуха повысится до +32 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 27 июня будет местами дождливой и местами ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

26-28 июня синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей.

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погода 27 июня
Прогноз погоды в Украине на 27 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 27 июня будет тепло. На юге и на Закарпатье будет жара. Температура воздуха повысится до 25-30 градусов тепла. Дожди с грозами будут в западных, северных, Винницкой и Одесской областях. В ближайшие выходные будут локальные дожди.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 27 июня

В Украине 27 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в западных, северных, Винницкой и Одесской областях. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра в восточных областях - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; на юге страны и Закарпатье ночью 15-20°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 27 июня в Украине будет достаточно теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+30 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +10...+22 градусов.

погода 27 июня
Прогноз погоды в Украине на 27 июня / фото: meteoprog

Погода 27 июня в Киеве

В Киеве 27 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 27 июня
Прогноз погоды в Украине на 27 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.

Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.

Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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