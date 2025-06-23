Магнитная буря ударила с новой силой: Украина под атакой 'желтого' шторма

В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Украина под атакой магнитной бури / Фото: сгенерированное ИИ (ChatGPT)

Вы узнаете:

Какой будет магнитная буря 23 и 24 июня

Как магнитная буря влияет на людей

Что делать, чтобы ограничить влияние магнитной бури

В течение двух дней, с 23 по 24 июня, на Земле будет фиксироваться умеренная геомагнитная активность. Магнитные бури достигнут желтого уровня мощности. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Активность магнитных бурь оценивается по планетарному К-индексу, который варьируется от 0 до 9. Если К-индекс достигает значения 5 и выше, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

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В понедельник, 23 июня, активность Солнца несколько возрастет. Прогнозируемый К-индекс - 3,7, что соответствует желтому уровню или умеренным магнитным бурям. Люди, чувствительные к изменениям геомагнитного фона, могут почувствовать усталость, раздражительность, головную боль или легкое головокружение.

Во вторник, 24 июня, геомагнитная активность будет оставаться на уровне предыдущего дня - К-индекс 3,7 (желтый уровень). Это означает продолжение магнитной бури среднего уровня, которая также может влиять на состояние здоровья людей.

Прогноз магнитных бурь / Фото: скриншот данных meteoagent

Как магнитные бури влияют на людей

Во время магнитных бурь возможно колебание артериального давления, нарушение сна, снижение концентрации внимания, повышение тревожности. Люди часто жалуются на головную боль, усталость, головокружение, ухудшение настроения или даже симптомы, похожие на депрессивные состояния. Особенно это касается метеочувствительных лиц, людей с хроническими сердечно-сосудистыми или нервными заболеваниями.

Рекомендации на период геомагнитных бурь:

Пить больше чистой воды.

Ограничить физические нагрузки.

Избегать стресса.

По возможности - больше отдыхать.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями - держать под рукой необходимые лекарства и консультироваться с врачом.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, до конца июня в Украине прогнозируют переменчивую погоду с колебаниями температуры, дождями и порывистым ветром. До конца июня будет преобладать неустойчивая атмосфера с кратковременными осадками, местами с грозами, градом и шквалами, особенно на западе, юге и востоке страны.

Также 23 июня в Украине ожидаются грозы, предупреждают Украинский гидрометцентр и ГСЧС. 23 июня непогода затронет восток, юго-восток и центральные регионы. В этих областях объявлен желтый уровень опасности.

Кроме этого, с 22 июня в Украину начал заходить антициклон с запада Европы, что постепенно улучшит погодные условия - осадков станет меньше, а температура повысится. Ночью ожидается +8...+15°C, днем +16...+29°C, наибольшее потепление прогнозируют на западе и юге страны.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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