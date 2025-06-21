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Магнитная буря уровня G1 накрыла Украину: названа дата, когда шторм отступит

Руслана Заклинская
21 июня 2025, 03:36
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Мощная солнечная вспышка, которая произошла ранее на северо-западной части солнечного диска, уже теряет влияние на Землю.
Магнитная буря уровня G1 накрыла Украину: названа дата, когда шторм отступит
После мощного удара Земля готовится к передышке / Фото: сгенерированное ИИ (ChatGPT)

Вы узнаете:

  • Ожидается ли магнитная буря на выходных
  • Как магнитная буря влияет на людей
  • Что делать, чтобы ограничить влияние магнитной бури

В выходные, 21 и 22 июня, серьезных магнитных бурь не прогнозируется. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а возможные колебания не будут иметь существенного влияния на самочувствие людей. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В пятницу, 20 июня, Земля подверглась воздействию мощной магнитной бури. По данным ученых, геомагнитная активность достигла уровня STORM G1, что является первой ступенькой в пятибалльной шкале геомагнитных бурь. Причиной этого возмущения стали корональные дыры и выброс корональной массы на Солнце, которые вызвали рост активности в атмосфере.

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В субботу, 21 июня, ожидается легкая геомагнитная буря. Мощность бури оценивается на уровне 2,7 балла - это "зеленый уровень", который соответствует начальным фазам возмущений магнитосферы Земли. Такая активность может влиять на самочувствие чувствительных к изменениям погоды людей - вызвать усталость, головную боль, раздражительность или нарушение сна.

Уже в воскресенье, 22 июня, геомагнитная ситуация стабилизируется. Прогноз свидетельствует о возвращении магнитного поля Земли к относительной норме - К-индекс снизится до 1,7, а влияние космической погоды на людей и технику минимизируется.

Как магнитная буря влияет на людей

Несмотря на в целом спокойный прогноз, метеозависимые люди могут периодически испытывать определенный дискомфорт. В частности, возможны апатия, повышенная тревожность, эмоциональная нестабильность, нарушения сна, мигрень, повышение артериального давления, а также обострение проблем с сердечно-сосудистой системой.

В этот период следить за своим самочувствием, сохранять водный баланс, избегать чрезмерных физических нагрузок и больше отдыхать.

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Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 20 июня, в Украине погода была прохладной. Такая синоптическая ситуация обусловлена противостоянием циклона на востоке и антициклона на западе, что может повлечь локальные дожди с грозами.

В большинстве регионов прохладная погода сохранится и на выходных. В ночные часы температура местами будет снижаться до +6°C, а днем будет оставаться на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Местами ожидается порывистый ветер, а также кратковременные дожди и грозы.

Однако с воскресенья, 22 июня, начнет влиять антициклон с запада Европы. С понедельника, 23 июня, ожидается постепенное улучшение погоды: меньше осадков, более тёплые дни.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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