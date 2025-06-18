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В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

Марина Фурман
18 июня 2025, 15:18
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В ближайшее время Украину накроет похолодание, но задержится оно ненадолго.
ветер
В каких регионах 19 июня прогнозируют штормовой ветер / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 19 июня
  • Когда в Украине столбики термометров опустятся

В четверг, 19 четверг, по всей территории Украины ожидается ветреная погода. При этом температура воздуха будет комфортной. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, практически повсюду в Украине будет северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

видео дня

Температура воздуха завтра днем ожидается +22...+27 градусов, а на юге до +26...+31 градуса.

Дожди с грозами пройдут на западе, местами на севере и в восточных областях. А в центре и на юге осадки не прогнозируются.

погода на завтра
Погода в Украине 19 июня / фото: meteoprog

Погода в Киеве 19 июня

В Киеве 19 июня пройдет без существенных осадков, лишь вечером возможен мелкий дождь, в определенных районах.

"Опять порывистый ветер до 12-14 метров в секунду. В течение дня около +24 градусов", - написала Диденко.

Она добавляет, что 20 и 21 июня в Украине ожидается похолодание, однако задержится оно ненадолго. Уже в воскресенье снова потеплеет.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине в среду, 18 июня, для многих областей будет дождливой. Осадки в этот день пройдут ночью на востоке и юго-востоке, днем и вечером местами по северу.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение новой рабочей недели, с 16 по 22 июня, в Украине будет преобладать прохладная погода. Местами возможны грозы и порывистый ветер. Только в южных регионах ожидается по-летнему теплая погода с комфортными показателями температуры воздуха.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказывала, что погода в Украине в ближайшие месяцы будет засушливой, а в целом лето в 2025 году будет жарким.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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