Температура упадет и станет больше дождей: в Украине скоро резко изменится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в среду, 18 июня
- Где будут идти дожди с грозами
- Когда в Украине изменятся погодные условия и похолодает
Погода в Украине в среду, 18 июня, для многих областей будет дождливой.
Дожди в этот день пройдут ночью на востоке и юго-востоке, днем и вечером местами по северу. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Однако большая часть Украины будет принадлежать сухой погоде, добавила она.
Также ожидается порывистый ветер.
Погода в Киеве 18 июня
В Киеве 18 июня существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь может идти только вечером. Ветер будет северо-западный, порывистый.
В течение дня среды в столице ожидается +23, +24 градуса.
Когда в Украине изменится погода и похолодает
19-го июня погода останется без особых изменений, а 20-го июня в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха, предупредила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит +30 градусов - стала известна дата сильной жары. Уже скоро температура воздуха начнет подниматься еще больше.
Также ранее сообщалось, что Украину атакует невыносимая жара - синоптики назвали дату нового похолодания. Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до 31 градуса.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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