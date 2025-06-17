Температура упадет и станет больше дождей: в Украине скоро резко изменится погода

Часть областей накроют дожди с грозами, ожидается сильный ветер.

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Погода в Украине резко изменится - температура упадет и увеличится количество дождей/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в среду, 18 июня

Где будут идти дожди с грозами

Когда в Украине изменятся погодные условия и похолодает

Погода в Украине в среду, 18 июня, для многих областей будет дождливой.

Дожди в этот день пройдут ночью на востоке и юго-востоке, днем и вечером местами по северу. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Однако большая часть Украины будет принадлежать сухой погоде, добавила она.

Также ожидается порывистый ветер.

Погода в Украине 18 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 18 июня

В Киеве 18 июня существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь может идти только вечером. Ветер будет северо-западный, порывистый.

В течение дня среды в столице ожидается +23, +24 градуса.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине изменится погода и похолодает

19-го июня погода останется без особых изменений, а 20-го июня в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха, предупредила синоптик.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит +30 градусов - стала известна дата сильной жары. Уже скоро температура воздуха начнет подниматься еще больше.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует невыносимая жара - синоптики назвали дату нового похолодания. Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до 31 градуса.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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