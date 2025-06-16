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Украину атакует невыносимая жара: синоптики назвали дату нового похолодания

Ангелина Подвысоцкая
16 июня 2025, 19:41обновлено 16 июня, 20:11
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Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до 31 градуса.
погода
Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 17 июня
  • Где температура воздуха повысится до +31 градуса
  • В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 17 июня будет жарко, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

С 17 по 19 июня будет чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей Украины. Более безопасно будет в Крыму, большинстве северных, Ровенской, Черновицкой и Харьковской областей.

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погода
Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что эта неделя будет теплой, а на юге будет даже жарко. 17 июня дожди с грозами ожидаются на севере, востоке, в центральных и Одесской областях. Ветер будет порывистым. Температура воздуха повысится до 21-16 градусов тепла, а на юге - до 30 градусов тепла. Свежая погода будет на полосе от Черниговской до Черкасской областей. Там ожидается 17-22 градуса тепла.

20 июня в Украину придет похолодание. Только на юге будет тепло. Период дождей будет держаться на севере страны. С этого дня похолодание придет и в Киев. Там температура воздуха опустится на несколько градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 17 июня

В Украине 17 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди в западных, северных, центральных и восточных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 12-17°; днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +31

По данным meteoprog, 17 июня в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +17...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +14...+22 градусов.

погода 17 июня
Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: meteoprog

Погода 17 июня в Киеве

В Киеве 17 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 17 июня
Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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