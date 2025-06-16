Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Вы узнаете:
- Какой будет погода в июле и августе
- На сколько градусов температура будет выше нормы
Погода в Украине в ближайшие месяцы будет засушливой, а в целом лето в 2025 году будет жарким. Об этом сказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в интервью РБК-Украина.
По ее словам, детализировано дать прогнозы температуры на сезон, то есть указать, каких именно значений она может достигать, невозможно, потому что они связаны с очень масштабными процессами, которые происходят на всей планете.
"Такие расчеты требуют много ресурсов, потому что надо иметь информацию о состоянии Мирового океана, состояние атмосферы во всей толщине, как они будут меняться, какие процессы будут преобладать", - отметила она.
Балабух добавила, что такие возможности имеют только мировые прогностические центры, данными которых и пользуется Украина.
"Последние расчеты показывают, что лето у нас будет теплым, средняя температура ожидается выше на 1-2 градуса за норму. Сезон будет более засушливым, особенно август и июль", - подчеркнула синоптик.
Однако, добавила она, пока говорить о каких-то температурных рекордах нельзя, потому что такие прогнозы делают только на 5 суток.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 16 июня будет дождливой и грозовой. Дожди будут на Левобережье страны. Почти повсеместно будет сильный ветер.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что на протяжении новой рабочей недели, с 16 по 22 июня, в Украине будет преобладать прохладная погода. Местами возможны грозы и порывистый ветер. Только в южных регионах ожидается по-летнему теплая погода с комфортными показателями температуры воздуха.
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Кто такая Вера Балабух
Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.
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