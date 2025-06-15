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Грозы, град и сильные ливни: синоптик сказал, где и когда в Украине ждать непогоды

Марина Фурман
15 июня 2025, 13:34
598
Синоптик предупредил об изменении погоды.
гроза
Прогноз погоды в Украине с 16 по 22 июня / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода с 16 по 22 июня
  • Где в Украине прогнозируют ливни и град

В течение новой рабочей недели, с 16 по 22 июня, в Украине будет преобладать прохладная погода. Местами возможны грозы и порывистый ветер. Только в южных регионах ожидается по-летнему теплая погода с комфортными показателями температуры воздуха. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 16 июня

В понедельник, 16 июня, на Левобережной Украине, а также днем на крайнем западе страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных областях - без осадков.

видео дня

Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем +22...+27 °С, на крайнем юге и Закарпатье до +29 °С.

Погода 16 июня
Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 17 июня

Во вторник, 17 июня, ночью в Украине осадков не ожидается. Утром и днем в большинстве областей страны пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На севере Левобережья возможны грозы и мелкий град.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, на юге местами +28...+30 °С, в западной части +18...+23 °С.

погода 17 июня
Прогноз погоды в Украине на 17 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 18 июня

В среду, 18 июня, ночью осадки ожидаются на востоке и в Крыму, а днем - почти по всей территории Украины, кроме южных областей. Местами пройдут грозовые ливни, возможен град и порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем +18...+23 °С, в южной части и на Закарпатье +24...+29 °С.

погода 18 июня
Прогноз погоды в Украине на 18 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 19 июня

В четверг, 19 июня, днем в северных, восточных и местами центральных регионах пройдут кратковременные дожди, временами с грозой.

Температура воздуха в ночное время составит +9...+15 °С, днем +19...+24 °С, на Закарпатье и в южных областях +24...+29 °С.

погода 19 июня
Прогноз погоды в Украине на 19 июня / фото: ventusky

Погода в Украине 20 июня

В пятницу, 20 июня, ночью осадки вероятны только на юго-востоке, а днем небольшие дожди ожидаются в северных регионах. В остальных областях - в основном сухо.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +8...+14 °С, днем +18...+23 °С, в южных областях местами +24...+29 °С.

погода 20 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: ventusky

Погода в Украине 21 июня

В субботу, 21 июня, осадков не предвидится, однако весь день будет затянут облаками.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+13 °С, днем +20...+25 °С, на крайнем юге и на Закарпатье +26...+28 °С.

погода 21
Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: ventusky

Погода в Украине 22 июня

В воскресенье, 22 июня, в Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода, лишь днем в западной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +22...+27 °С, на юге до +29 °С.

погода 22 июня
Прогноз погоды в Украине на 22 июня / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине 15 июня будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди почти во всех областях Украины. Сухо будет лишь в западных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что лето 2025 года в Украине будет жарче, чем в прошлом году. Несмотря на высокую температуру воздуха, будут и грозы с градом и шквалами.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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