Ударит жара +29 градусов: когда в Украине стремительно потеплеет

Вы узнаете:
- Когда в Украине существенно потеплеет
- Какой будет погода на следующей неделе
Погода в Украине на следующей неделе, с 16 июня, будет находиться под влиянием северо-восточного циклона.
В большинстве областей будут идти кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Меньше осадков будет только в западных областях. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+16 градусов, днем будет +18...+25. В Карпатах традиционно будет прохладнее всего: ночью ожидается +4...+9 градусов, днем - до +19.
"Циклон уже теряет силу, поэтому уже с понедельника начнет расти температура, а осадков станет меньше. Дневные температуры будут достигать +22...+27 градусов, особенно на Правобережье", - отметила Птуха.
Погода в Киеве на следующей неделе
В столице Украины в выходные возможны кратковременные дожди, которые будут идти преимущественно днем. А вот с понедельника, 16 июня, в Киеве будет без осадков, температура днем вырастет до +23...+25 градусов.
На следующей неделе температура по всей стране будет колебаться в пределах +21...+29 градусов, на юге будет до +28...+29. Ночные температуры постепенно будут повышаться до +16...+20 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине будут аномально низкие температуры, гроза и град - стала известна дата опасной погоды в Украине. Украину накроет существенное похолодание, а также будут дожди, грозы, град и порывистый ветер.
Также стало известно, когда в Украине снова потеплеет - стала известна точная дата. Температура воздуха скоро поднимется до +26 градусов, но дожди еще некоторое время продержатся.
Напомним, красный уровень влупил по стране - Украину накрыла сверхмасштабная магнитная буря. Ожидается, что пик геомагнитного обострения придется на сегодня, с усиленным штормом в течение всего дня.
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Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.
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