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Аномально низкие температуры, гроза и град: стала известна дата опасной погоды в Украине

Алёна Воронина
13 июня 2025, 12:16
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Украину накроет существенное похолодание, а также будут дожди, грозы, град и порывистый ветер.
Погода, дождь, осень
Погода в Украине - аномально низкие температуры, гроза и град/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 14-15 июня
  • Насколько сильно опустится температура воздуха
  • Где будут идти дожди с грозами и градом

Погода в Украине в выходные, 14 и 15 июня, будет холодной, местами с дождями и порывистым ветром.

В последующие дни на большей части территории нашего государства ожидаются аномально низкие показатели температуры воздуха, а также неустойчивая и влажная погода в целом. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Во многих областях будут идти дожди, которые местами будут сопровождаться мелким градом и порывистым ветром. Существенных осадков не ожидается лишь в западных регионах.

Погода в Украине в субботу, 14 июня

В западных областях

В западных регионах Украины под влиянием гребня антициклона осадков не ожидается. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7...+12 градусов, днем +17...+22, на Закарпатье до +26 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью осадков не предвидится, днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы и шквалы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +16...+21.

В центральных областях

В центральных регионах страны ночью погода будет без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9...+14 градусов, днем +18...+23.

На юге Украины

В южных областях Украины ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Одесской области днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +10...+15 градусов, днем +20...+25.

В восточных областях

В восточных областях ночью местами возможен небольшой дождь, днем ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +19...+24.

Погода в Украине 14 июня
Погода в Украине 14 июня/ meteoprog

Погода в Украине в субботу, 15 июня

В западных областях

В западных регионах страны сохранится погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +6...+11 градусов, днем +21...+26.

В северных областях

В северных областях в течение суток пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9...+14 градусов, днем +16...+21.

В центральных областях

В центральных областях Украины ожидаются небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем будет усиливаться временами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, днем +18...+23.

На юге Украины

В южной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в Крыму и Приазовье днем местами сильные ливни, град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +20...+25.

В восточных областях

В восточных областях ожидается дождливая погода в течение всех суток. Местами осадки могут быть значительными, днем возможны грозы и град. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +8...+13 градусов, днем +17...+22.

Погода в Украине 15 июня
Погода в Украине 15 июня/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +8 градусов - стала известна дата сильного похолодания. В Украину ворвется кратковременное сильное похолодание с дождями и сильным ветром.

Также ранее сообщалось, что влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди - Украину атакует холодный шторм. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.

Напомним, температура начнет расти, но не везде - какие регионы останутся в прохладе. Ослабляется похолодание с понедельника, однако в восточных регионах возможны дожди.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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