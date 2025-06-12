Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2025, 19:27
85
Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 13 июня
  • Где температура воздуха опустится до +1 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди и шторм

Погода в Украине 13 июня будет прохладной, дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение, кроме крайнего востока. В регионах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Там объявлен І уровень опасности.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 13 июня
Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в пятницу снизится температура воздуха. Ночью ожидается 8-14 градусов тепла, а днем - 15-19 градусов тепла. Из-за сильных порывов ветра погода может казаться еще более прохладной.

13 июня дожди пройдут в северных, центральных областях Украины и на Харьковщине. Потепление ожидается уже с субботы-воскресенья, 14-15 июня.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 13 июня

В Украине 13 июня будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди почти во всех областях Украины. Сухо будет только на Закарпатье, в Карпатах и на юге страны. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В Украине ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура на юге страны ночью 11-16°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 15-20° (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 13 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +13...+24 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+17 градусов.

погода 13 июня
Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: meteoprog

Погода 13 июня в Киеве

В Киеве 13 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 июня
Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

19:27Синоптик
Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

19:21Война
Захват левобережья Украины в 2026 году: дойдут ли российские войска до Днепра

Захват левобережья Украины в 2026 году: дойдут ли российские войска до Днепра

19:00Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Последние новости

19:35

Феномен украинской музыки: как одна песня изменила правила игры в СССР

19:27

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

19:21

Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

19:04

"Греха нет": священник объяснил, действительна ли исповедь без причастияВидео

19:01

"Мне стыдно, что я боялся": Melovin перенес операцию

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
19:00

Захват левобережья Украины в 2026 году: дойдут ли российские войска до Днепрамнение

18:56

Будете выглядеть стильно даже на пенсии: 6 ошибок, которые добавляют возрастаВидео

18:38

Мирного соглашения между Украиной и РФ не будет: Волкер дал мрачный прогноз

18:31

Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнениеВидео

Реклама
18:12

Важный поселок захватили: DeepState заявили о продвижении врага на Харьковщине

18:05

"Неприятно": Сибига раскритиковал "некоторые страны" за поздравления ко дню РФ

17:47

Украине передадут новые Iris-T: Зеленский раскрыл детали плана и назвал срокиВидео

17:40

Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой

17:33

Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

17:19

Направление на Киев: в ОП прокомментировали продвижение оккупантов на Сумщине

17:13

В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus УкраинеВидео

17:01

Украинцы все больше переходят на пользование наличными: какая причина

16:50

Как заставить РФ прекратить огонь: Зеленский раскрыл главную угрозу для Кремля

16:33

Пломбир и колбасу по 2.20 украли: почему культовые советские продукты вовсе не из СССРВидео

16:28

Что будет, если упасть в могилу: неожиданный ответ патологоанатома

Реклама
16:24

У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном и обратились с важным призывом

16:13

Курс евро впервые в истории превысил уровень 48 грн: НБУ объявил новый курс валют

15:53

"То, что нам действительно нужно": какие решения по Украине примут на саммите НАТОВидео

15:45

Тревожный сигнал: что делать если гниют и вянут кабачки

15:43

Подготовка плана по окончанию войны: у Трампа сделали важное заявление

15:35

Где 3 отличия между котятами: надо их найти за 10 секунд

15:29

Кто останется вообще без пенсии и соцпомощи: какие категории украинцев в зоне риска

15:19

"Я несокрушимый": первые кадры эмоциональных разговоров защитников с роднымиФото

15:18

"Сначала он был в Киеве": какое украинское изобретение присвоили россиянеВидео

15:16

Войска РФ подошли близко к Сумам и могут попытаться взять город в полуокружение – Ступак

15:02

Тяжелая операция уложила Мурата Налчаджиоглу на больничную койку - детали

14:47

Военные обратились к Порошенко, чтобы тот не пиарился на фортификациях: "еще за разворованную "стену" не отсидел"

14:39

Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домойФото

14:34

Остановилось сердце: умер военный, который 2 года назад вернулся из плена

14:27

РФ положила глаз на Одессу: в ВМС рассказали, есть ли угроза высадки десанта

13:51

"Жирная цель": в ЦПД назвали особенности пораженного завода возле МосквыВидео

13:45

В 200 гривен не уложиться: в Украине стремительно дорожает популярное мясо

13:39

Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифрыВидео

13:34

Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день

13:24

Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

Реклама
13:17

Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом

12:48

Юпитер меняет знак: кого ожидают новые возможности, а кого - подарки судьбыВидео

12:47

"Я начинаю думать, что Путину все равно": Трамп прокомментировал потери России

12:36

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

12:24

Гороскоп на завтра 13 июня: Девам - комплименты, Водолеям - кража

12:15

В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробностиВидео

11:51

"Нужно дождаться смены власти": Огрызко назвал условие вступления Украины в НАТОВидео

11:25

Санкции не панацея: дипломат объяснил, как заставить РФ сесть за стол переговоров

11:07

В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро: что теперь скупают украинцы

10:50

Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, деталиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять