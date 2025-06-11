Прохлада отступает: стало известно, когда в Украину наконец-то вернется солнышко

В Украине наблюдается кратковременное похолодание из-за поступления прохладного воздуха из Балтии и Скандинавии.

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Какой будет погода в Украине / фото: unsplash.com

Коротко о погоде:

Скандинавский воздух охватил Украину, но ненадолго

Уже после 16 июня Украина согреется на 4-6 градусов

Временное снижение температуры, которое наблюдается сейчас в Украине, продлится недолго. По словам синоптика Игоря Кибальчича в комментарии Телеграфу, уже со следующей недели ожидается возвращение тепла.

На данный момент холодные воздушные массы, пришедшие из региона Балтии и Скандинавии, распространяются по стране, охватывая сначала запад и север. В течение нескольких дней будет удерживаться прохладная погода.

видео дня

В большинстве областей температурный режим будет близким к сезонной норме, однако в северных, западных и центральных регионах возможно снижение на 1-4 градуса ниже среднего показателя.

Ночью с 11 по 16 июня термометры будут показывать от +11 до +18 °C, на западе, севере и 14 июня на востоке - местами лишь +6...+10 °C. В дневные часы ожидается +18...+24 °C, в южных областях - до +29 °C, а на северо-западе - не выше +16...+20 °C.

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Периодически в стране будут идти дожди. Самые сильные осадки прогнозируются 11 июня на Правобережье, а 13 июня - в северных областях. 14 июня синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду на всей территории.

С 15 июня атмосферное давление начнет расти, будет формироваться антициклон, что приведет к уменьшению осадков. С 16 по 20 июня большинство регионов ожидает солнечная и приятная погода.

Кибальчич отмечает, что настоящее потепление произойдет после 16 июня. Температура вырастет на 4-6 градусов, особенно на Левобережье. В то же время в западных и северных областях останется более свежий воздух.

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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