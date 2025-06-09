В Украину идет похолодание: где будут лить грозовые дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 10 июня
- Где температура воздуха повысится до +31 градуса
- В каких областях будут грозовые дожди
Погода в Украине 10 июня будет жаркой, но местами будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В южных, центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что по Украине распространится свежий воздух. Жаркая погода продержится на востоке, юге и Днепропетровщине. Там температура воздуха будет выше 30 градусов тепла. В центральных, северных и западных областях будет +18...+23 градуса тепла.
Грозовые дожди ожидаются в южных, восточных и Луганской областях. В течение недели будет свежая погода. Впоследствии на востоке и юге также будет ослабление жары.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 10 июня
В Украине 10 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди с градом в восточных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 9-14°, на западе страны 6-11°, днем 18-23°; в южной части и юго-восточных областях ночью 17-22°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +31
По данным meteoprog, 10 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +10...+18 градусов.
Погода 10 июня в Киеве
В Киеве 10 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.
Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.
Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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