В Украину идет похолодание: где будут лить грозовые дожди

Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 10 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 10 июня

Где температура воздуха повысится до +31 градуса

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 10 июня будет жаркой, но местами будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 10 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что по Украине распространится свежий воздух. Жаркая погода продержится на востоке, юге и Днепропетровщине. Там температура воздуха будет выше 30 градусов тепла. В центральных, северных и западных областях будет +18...+23 градуса тепла.

Грозовые дожди ожидаются в южных, восточных и Луганской областях. В течение недели будет свежая погода. Впоследствии на востоке и юге также будет ослабление жары.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 10 июня

В Украине 10 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди с градом в восточных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, на западе страны 6-11°, днем 18-23°; в южной части и юго-восточных областях ночью 17-22°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +31

По данным meteoprog, 10 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +10...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 июня / фото: meteoprog

Погода 10 июня в Киеве

В Киеве 10 июня будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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