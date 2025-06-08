Желтый уровень опасности в Киеве: узнайте о контактах экстренных служб на случай ЧП

Киевские власти предупредили о грозе и призвали граждан быть осторожными до утра 9 июня.

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Синоптики предупредили о непогоде в Киеве и области / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Киеве и области объявили желтый уровень опасности

Грозу прогнозируют до конца суток 8 июня и ночью 9 июня

Жителей просят не находиться возле деревьев и щитов

В столице и Киевской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, которая продлится до конца суток 8 июня и ночью 9 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

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"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 июня и ночью 9 июня в Киеве и области гроза... И уровень опасности, желтый", - отметили в КГГА.

Специалисты предостерегают жителей не находиться рядом с рекламными щитами, линиями электропередач, большими деревьями, а также не парковать возле них автомобили.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций действуют следующие контакты:

подтопление дороги или тротуаров - диспетчерская КК "Киевавтодор": 044 284 74 19;

падение деревьев или сломанные ветки - аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18;

угроза жизни из-за падения деревьев или веток - спасатели: 101 или 044 430 37 13 (КАРС);

в случае травмирования людей - 103;

неисправность светофоров или дорожных знаков - ЦОДР: 050 387 35 42.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет жара +37 и грозовые ливни с градом - Украину накрывает опасная погода. В некоторых областях будет невероятно жаркая погода, а часть регионов накроют грозовые ливни и град и будут шквалистые порывы ветра.

Также ранее сообщалось, когда в Украине резко снизится температура - стала известна дата похолодания. После жары в Украине существенно снизится температура воздуха - синоптик сказала, когда это произойдет.

Напомним, в Украине внезапно изменится погода - от адских +34 до прохладных +15. Погода в Украине 7 июня местами будет дождливой и грозовой.

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Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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