Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

После жары в Украине существенно снизится температура воздуха - синоптик сказала, когда это произойдет.

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Погода в Украине станет холоднее - когда в Украине резко снизится температура воздуха/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 7-8 июня

Где будут дожди, ливни и гроза

Когда в Украине резко снизится температура

Погода в Украине в выходные, 7 и 8 июня, будет во многих областях солнечной и жаркой. А в некоторых регионах стоит быть готовыми к дождям с грозами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что из-за атмосферного фронта в части областей нашего государства будут идти кратковременные грозовые дожди.

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"Южная часть Европы будет завтра среди солнышка и жары. А значительная часть континента - в атмосферных фронтах и, соответственно, дождях с грозами. Украины коснется также атмосферный фронт и поэтому завтра, 7-го июня, в западных, северных областях и местами в центре пройдут кратковременные грозовые дожди", - отметила Диденко.

На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Синоптик отметила, что жаркая погода будет доминировать, в течение дня субботы столбики термометров будут показывать +26...+32 градуса, на юге и востоке будет +32...+34 градуса.

Жара продлится в Украине и в воскресенье, 8 июня.

Погода в Европе 7 июня/ Facebook Диденко

Погода в Украине 7 июня/ meteoprog

Погода в Украине 8 июня/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве в субботу и воскресенье пройдут местами кратковременные грозовые дожди, возможны ливни и град, при грозах шквалистое усиление ветра.

"Будьте осторожными при грозе. А автомобили поставьте в безопасное место, если никуда не поедете на выходных", - призвала синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине немного похолодает

С понедельника, 9 июня, в Украине станет немного прохладнее. Температура воздуха снизится.

"С понедельника температура воздуха снизится до комфортной - ожидается днем +18...+24 градуса, а на западе даже местами +15...+19 градусов. Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха - особенности ближайших синоптических дней", - отметила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет жара +37 и грозовые ливни с градом - Украину накрывает опасная погода. В некоторых областях будет невероятно жаркая погода, а часть регионов накроют грозовые ливни и град и будут шквалистые порывы ветра.

Также ранее сообщалось, что грозовые дожди накроют несколько областей - стало известно, где резко испортится погода. В большинстве областей завтра ожидается жаркая погода, но в нескольких регионах стоит быть готовыми к дождям с грозами.

Напомним, экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину - шторм достиг красного уровня. В начале недели зафиксировали экстремально высокую солнечную активность с 8-балльной магнитной бурей.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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