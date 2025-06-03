Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

В начале недели зафиксировали экстремально высокую солнечную активность с 8-балльной магнитной бурей.

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Украину накрыла мощная магнитная буря / Фото: сгенерированное ИИ (ChatGPT)

Что известно:

2 июня зафиксирован экстремальный магнитный шторм с К-индексом 8

Мощные магнитные бури прогнозируются с 3 по 5 июня

В начале недели произошло мощное волнение магнитного поля Земли. В период с 3 по 4 июня прогнозируются сильные магнитные бури, которые могут повлиять как на состояние здоровья людей, так и на работу технических систем. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным специалистов, в понедельник, 2 июня, была экстремально высокая солнечная активность. Магнитная буря достигла К-индекса 8 - это один из самых высоких уровней по шкале NOAA (от 0 до 9). Такой показатель соответствует сильному магнитному шторму (красный уровень тревоги), что потенциально может вызвать:

видео дня

проблемы со связью и навигацией (в частности с GPS),

сбои в работе спутников и энергосистем,

ухудшение самочувствия у чувствительных к погоде людей, в частности головную боль, бессонницу, раздражительность, скачки артериального давления.

Во вторник и среду, 3-4 июня, геомагнитная активность будет постепенно снижаться, но все еще будет оставаться на повышенном уровне - К-индекс 5-6. Это также красный уровень опасности, что свидетельствует о сохранении потенциальных рисков для электроники и здоровья.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

По данным Meteoagent, с 3 по 5 июня будет сохраняться высокий уровень магнитной бури. Во вторник К-индекс составит 5.7, а в среду, 4 июня, снизится до 4.7. Однако в четверг, 5 июня, магнитная буря снова станет сильнее - К-индекс 5.

Календарь магнитных бурь / Фото: скриншот meteoagent.com

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в первую неделю июня погода будет переменчивой - жара будет чередоваться с дождями. В ряде областей температура будет достигать +32°C, особенно на юге и востоке. С 4 июня грозы ожидаются на Левобережье и в Крыму, 5 июня - на западе.

Также лето 2025 года в Украине будет жарким - температура воздуха ожидается на 1-2 °C выше нормы, сообщила метеоролог Вера Балабух. Несмотря на жару, возможны грозы, град и шквалы, особенно в июле. В июне возможны кратковременные похолодания на севере и востоке.

Кроме этого, 4 июня Украину пересечет холодный фронт, который принесет дожди с грозами, градом и ветром, после чего температура несколько снизится. Ливни возможны ночью, а днем - только в Карпатах, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях. В других регионах будет сухо.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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