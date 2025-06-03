Будет жарче, чем в прошлом году: синоптик озвучила прогноз погоды на лето 2025

Вы узнаете:
- Какой летний месяц будет самым жарким
- Когда прогнозирует дефицит осадков
Лето 2025 в Украине будет жарче, чем в прошлом году. Несмотря на высокую температуру воздуха, будут и грозы с градом и шквалами. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
По словам специалиста, по имеющимся сейчас расчетам мировых прогностических центров, средняя за сезон температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы, передает УНИАН.
"То есть те тенденции, которые наблюдаются у нас в атмосфере в течение последних лет, они подтверждаются. Температура воздуха и дальше повышается. Это будет характерно и для этого лета", - сказала эксперт.
Какой будет погода в Украине в июне
В первый месяц лета не исключен заход холодного воздуха в северные и восточные области Украины.
"Но это, опять же, будет зависеть от того, как будут развиваться процессы", - отметила Балабух.
Прогноз погоды на июль 2025
Июль в Украине обычно самый жаркий месяц, и этот год, похоже, исключением не станет.
"Как правило, именно для июля характерна достаточно высокая активность конвективных явлений. Это грозы, шквалы, град, ливни. Вероятно, что в этом месяце эти процессы также будут достаточно активными", - рассказала метеоролог.
Она добавила, что в июне вероятность таких явлений также повышена, поскольку в атмосфере - значительный запас влаги, а температура ожидается высокой.
Погода в Украине в августе 2025
В последний месяц лета температура также ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Не исключен дефицит осадков.
"Но относительно осадков есть достаточно большая неопределенность. Потому что разные модели дают разные варианты развития событий", - сказала Балабух.
По одним данным, дождей может быть мало в южных и юго-восточных областях, а по другим - только на юге.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, в течение следующих пяти лет температура воздуха на Земле достигнет рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. По мнению ученых, существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повыситься на 1,5 градуса по Цельсию.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.
Тем временем заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, почему погода в Украине стала такой переменчивой, каким будет лето в Украине, и почему осень придет в нашу страну так рано. Детальнее читайте в материале: Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды.
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Кто такая Вера Балабух
Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.
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