Какая будет погода в июне 2025 года: Укргидрометцентр поделился прогнозом

Осадков в Украине выпадет 80-120% от нормы.

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Какая будет погода в июне 2025/ фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в июне 2025 года

Какой будет температура воздуха в июне

Сколько ожидается осадков

Погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

Об этом говорится в прогнозе, который опубликован на сайте Украинского гидрометцентра. Отмечается, что в среднем температура воздуха ожидается на уровне 19-23 градуса.

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"Средняя месячная температура предполагается 19-23 градуса, в горных районах 15-16 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы", - говорится в сообщении.

В то же время в Укргидрометцентре отметили, что в июне выпадет такое количество осадков, которое будет в пределах нормы (80-120% от нормы).

"Месячное количество осадков ожидается 45-82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-152 мм, что в пределах (80-120%) нормы", - отмечается в сообщении.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будут грозы, ливни и похолодание до +3 градусов - стала известна дата резкого изменения погоды. В ряде областей будут сильные осадки, температура воздуха резко снизится.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает сильное похолодание - в какие регионы ворвется настоящий шторм. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Днем температура воздуха опустится там до +9 градусов.

Напомним, на выходные Украину накроет магнитная буря, которая повлияет на здоровье и технику. На выходные Землю накроет желтый уровень геомагнитной активности.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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