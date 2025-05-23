Украину накрывает сильное похолодание: в какие регионы ворвется настоящий шторм

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Днем температура воздуха опустится там до +9 градусов.

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Прогноз погоды в Украине 24 мая / pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 24 мая

Где температура воздуха опустится до +7 градуса

В каких областях будут дожди с грозами и шквалами

Погода в Украине 24 мая будет грозовой, дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в северных, центральных, южных и Харьковской областях - І уровень опасности. Там будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 24 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 24 и 25 мая будут сильные дожди с грозами, но они будут иметь периодический характер. Также ожидается град. Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов на западе до +29 градусов на востоке и юге. Дожди с грозами пройдут в большинстве областей, кроме юга и юго-востока.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 24 мая

В Украине 24 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами почти во всех областях Украины. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в западных областях ночью 5-10°, днем 10-15°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 21-26°, в Житомирской и Винницкой областях 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 24 мая в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +15...+26 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +7...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине 24 мая / фото: meteoprog

Погода 24 мая в Киеве

В Киеве 24 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные шквалы - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине 24 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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