На Земле может произойти масштабный блэкаут: названа причина

NASA и другие агентства предупреждают о возможных новых выбросах солнечной радиации в ближайшие дни.

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На Земле может произойти масштабный блэкаут / Фото: t.me/BILD_Russian

Кратко:

На Землю движется мощный космический радиационный шторм

Ученые призвали срочно разработать стратегии защиты от катаклизмов

Ученые предупредили о риске наступления на Земле масштабного блэкаута из-за вспышек на Солнце. Эксперты объяснили, что на Землю движется мощный космический радиационный шторм, вызванный сильными вспышками на Солнце, пишет Bild.

Отмечается, что одна из вспышек, которая произошла 14 мая, привела к сбоям связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также к перебоям в электроснабжении в восточной части США.

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Теперь же NASA и другие агентства предупреждают о возможных новых выбросах солнечной радиации в ближайшие дни.

"Мы должны готовиться к солнечным штормам так же, как готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам", - подчеркнули американские власти.

Ученые призвали срочно разработать стратегии защиты от такого катаклизма и расширить спутниковое наблюдение за солнечной активностью.

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