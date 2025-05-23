На Земле может произойти масштабный блэкаут: названа причина

Кратко:
- На Землю движется мощный космический радиационный шторм
- Ученые призвали срочно разработать стратегии защиты от катаклизмов
Ученые предупредили о риске наступления на Земле масштабного блэкаута из-за вспышек на Солнце. Эксперты объяснили, что на Землю движется мощный космический радиационный шторм, вызванный сильными вспышками на Солнце, пишет Bild.
Отмечается, что одна из вспышек, которая произошла 14 мая, привела к сбоям связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также к перебоям в электроснабжении в восточной части США.
Теперь же NASA и другие агентства предупреждают о возможных новых выбросах солнечной радиации в ближайшие дни.
"Мы должны готовиться к солнечным штормам так же, как готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам", - подчеркнули американские власти.
Ученые призвали срочно разработать стратегии защиты от такого катаклизма и расширить спутниковое наблюдение за солнечной активностью.
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