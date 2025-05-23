Грозы, ливни и похолодание до +3 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

В ряде областей будут сильные осадки, температура воздуха резко снизится.

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Погода в Украине - будут грозы, ливни и похолодание до +3 градусов/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 24-25 мая

В каких областях будут ливни и грозы

Где снизится температура воздуха

Погода в Украине в выходные, 24-25 мая, будет неустойчивой. Местами ожидаются грозы и ливни, также будет неравномерное распределение температуры воздуха.

Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что с юго-востока в Украину будет заходить теплый и сухой воздух из Центральной Азии, а в западных регионах установится прохладная и влажная погода.

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Из-за взаимодействия различных по свойствам воздушных масс в нашей стране ожидаются дожди, порой значительные. Такие осадки будут выпадать преимущественно на Правобережье Украины.

Погода в Украине 24 мая

В западных областях

В западных областях в течение суток ожидается неустойчивая и холодная погода под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами значительные. Возможны грозы и шквалы в дневное время до 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+12 градусов, днем +8...+13.

В северных областях

В северных регионах ночью местами возможны небольшие кратковременные дожди; днем пройдут умеренные, местами значительные дожди в сопровождении грозы. В отдельных пунктах возможен град и шквалы 17-22 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10...+15 градусов, днем +20...+25.

В центральных областях

В центральных областях ночью без существенных осадков, днем местами пройдут грозовые дожди, возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +11...+16 градусов, днем +22...+27.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму существенных осадков не предвидится, лишь в Одесской области во второй половине дня местами пройдут небольшие грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем +22...+27.

В восточных областях

В восточных регионах Украины ночью без осадков, днем местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается +11...+16 градусов, днем +23...+28.

Погода в Украине 24 мая/ meteoprog

Погода в Украине 25 мая

В западных областях

В западной части страны сохранится холодная и влажная погода. Ночью местами, днем на всей территории региона ожидаются дожди, на Прикарпатье и Буковине значительные, в Карпатах с мокрым снегом. Возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +8...+13, в Винницкой области и на Закарпатье +12...+17 градусов.

В северных областях

В северных областях в течение суток ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем местами пройдут сильные ливни, возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9...+14 градусов, днем +20...+25, в Киевской области местами +14...+19 градусов.

В центральных областях

В центральных регионах ожидается теплая погода без существенных осадков. Лишь днем в Черкасской и Кировоградской областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем +22...+27.

На юге Украины

В южных регионах существенных осадков не предвидится, лишь в Одесской области местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем в Одесской области +17...+22, на остальной территории региона +23...+28 градусов.

В восточных областях

В восточных областях ожидается теплая погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11...+16 градусов, днем +23...+28.

Погода в Украине 25 мая/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, влупит град, будут грозы и шквалы - несколько областей Украины накроет опасная погода. Дожди с грозами накроют ряд украинских областей. Из-за дождливой погоды там также снизится температура воздуха.

Также ранее сообщалось, что будут грозы, град и сильные шквалы - стало известно, какие регионы накроет опасная погода. Погода в Ужгороде будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится только до +17 градусов.

Напомним, лето наконец возвращается - в Украину идет средиземноморское тепло. Антициклон с юга отогнал дожди на восток, очистив небо.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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