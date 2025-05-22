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Грозы, град и сильные шквалы: какие регионы накроет опасная погода

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2025, 19:34
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Погода в Ужгороде будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +17 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 23 мая
  • Где температура воздуха повысится до +26 градуса
  • В каких областях будут дожди с грозами и шквалами

Погода в Украине 23 мая будет грозовой, дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Житомирской и Винницкой областях - І уровень опасности. Там будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 23 мая в Украине будет теплая погода. Температура воздуха повысится до 20-25 градусов тепла. В западных, Житомирской и Киевской областях ожидаются сильные грозовые дожди, во время которых может усилиться ветер.

24-25 мая дожди будут в западных, северных, центральных и Одесской областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 23 мая

В Украине 23 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами и градом в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 9-14°; днем 20-25°, в юго-восточной части до 28°, на крайнем западе страны 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +26

По данным meteoprog, 23 мая в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +12...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до +12...+17 градусов.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Погода 23 мая в Киеве

В Киеве 23 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в Киеве ночью 12-14°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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