Украину накрывает резкое потепление: где задержится дождливая погода

Погода в Луганске будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +18 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 21 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 21 мая

Где температура воздуха повысится до +21 градуса

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 21 мая будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 21 мая в Украине везде будет тепло. Температура воздуха повысится днем до 17-24 градусов тепла. Дожди вероятны в западных, центральных и восточных областях. В то же время в восточных областях будет сильный ветер.

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 21 мая / фото: ventusky

Погода 21 мая

В Украине 21 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +21

По данным meteoprog, 21 мая в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в южных областях. Там температура воздуха повысится до +9...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +9...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 мая / фото: meteoprog

Погода 21 мая в Киеве

В Киеве 21 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 19-24°; в Киеве ночью 9-11°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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