Ударит +25 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет потепление
- Какой будет погода во вторник, 20 мая
Погода в Украине совсем скоро станет намного теплее. Летние температуры воздуха придут в наше государство в ближайший четверг, 22 мая.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в четверг и пятницу и большинстве областей нашей страны будет температура до +25 градусов.
"В четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20...+25 градусов и только на западе 23-го мая коварный атмосферный фронт освежит воздух до также, в принципе, комфортных +15...+20 градусов", - отметила Диденко.
В выходные, 24-25 мая, будет кратковременное похолодание, но потом снова вернется тепло.
Погода в Украине 20 мая
Во вторник, 20 мая, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, но также возможны прояснения.
"Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 градусов, на Волыни, Ровенщине и на Луганщине +17...+20 градусов", - рассказала синоптик.
В Киеве завтра местами будет дождь, днем около +15 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украину возвращается тепло - стало известно, где и когда разогреет до +29 °С. В течение следующей недели в Украине ожидается неустойчивая погода.
Также ранее сообщалось, что температура стремительно пойдет вверх - названа точная дата потепления в Украине. Синоптик поделилась прогнозом погоды в Украине на 19 мая.
Напомним, снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину - стало известно, где разбушевалась непогода. В Украине ожидаются опасные метеорологические явления.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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