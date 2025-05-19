Ударит +25 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление

Потепление надвигается на Украину - совсем скоро украинцев порадуют летние температуры воздуха.

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Погода в Украине - стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет потепление

Какой будет погода во вторник, 20 мая

Погода в Украине совсем скоро станет намного теплее. Летние температуры воздуха придут в наше государство в ближайший четверг, 22 мая.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в четверг и пятницу и большинстве областей нашей страны будет температура до +25 градусов.

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"В четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20...+25 градусов и только на западе 23-го мая коварный атмосферный фронт освежит воздух до также, в принципе, комфортных +15...+20 градусов", - отметила Диденко.

В выходные, 24-25 мая, будет кратковременное похолодание, но потом снова вернется тепло.

Погода в Европе 22 мая/ Facebook Диденко

Погода в Украине 22 мая/ meteoprog

Погода в Украине 20 мая

Во вторник, 20 мая, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, но также возможны прояснения.

"Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 градусов, на Волыни, Ровенщине и на Луганщине +17...+20 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве завтра местами будет дождь, днем около +15 градусов.

Погода в Украине 20 мая/ meteoprog

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украину возвращается тепло - стало известно, где и когда разогреет до +29 °С. В течение следующей недели в Украине ожидается неустойчивая погода.

Также ранее сообщалось, что температура стремительно пойдет вверх - названа точная дата потепления в Украине. Синоптик поделилась прогнозом погоды в Украине на 19 мая.

Напомним, снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину - стало известно, где разбушевалась непогода. В Украине ожидаются опасные метеорологические явления.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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