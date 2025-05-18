В Украину возвращается тепло: где и когда разогреет до +29 °С

В течение следующей недели в Украине ожидается неустойчивая погода.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-vozvrashchaetsya-teplo-gde-i-kogda-razogreet-do-29-0s-10665707.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода с 19 по 25 мая

В каких регионах прогнозируют до +29 °С

В начале следующей недели в Украине будет аномально холодно и дождливо, местами возможны грозы и порывистый ветер. Ближе к выходным весеннее тепло вернется, а столбики термометров подскочат до +29°C. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

По прогнозу синоптика наиболее прохладная погода сохранится в западных и северо-западных регионах Украины.

видео дня

Погода 19 мая

В ночь на понедельник, 19 мая, существенных осадков не прогнозируется, а утром и днем в большинстве областей возможен небольшой дождь. В Карпатах местами будет идти мокрый снег. Возможны грозы и мелкий град. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +5...+10 °С, в северо-западной части страны +2...+7 °С; днем +14...+19 °С, на юге до +22 °С, на крайнем западе местами +8...+13 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая / фото: meteoprog

Погода 20 мая

Во вторник, 20 мая, дожди ожидаются по всей территории Украины. Температура воздуха ночью составит +2...+8 °С, в центральных и южных областях +8...+13 °С; днем +12...+18 °С, в Карпатах +7...+12 °С.

Прогноз погоды в Украине на 20 мая / фото: meteoprog

Погода 21 мая

В среду, 21 мая, небольшие кратковременные дожди пройдут в северных, восточных и местами центральных регионах страны. В остальных областях без осадков. Температура воздуха ночью составит +3...+10 °С, днем +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 21 мая / фото: meteoprog

Погода 22 мая

В четверг, 22 мая, на Левобережье и в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +19...+24 °С.

Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: ventusky

Погода 23 мая

В пятницу, 23 мая, в западных областях ожидаются дожди с грозами, местами возможен град и ветер. На остальной территории Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+13 °С, днем +20...+25 °С, в Крыму и южных областях +23...+28 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: ventusky

Погода 24 мая

В субботу, 24 мая, дожди прогнозируют в северных и юго-западных регионах страны, местами даже возможны грозы. Температура воздуха в северных и западных регионах ночью составит +3...+8 °С, днем +10...+16 °С. В других регионах в ночное время +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото: ventusky

Погода 25 мая

В воскресенье, 25 мая, на северо-востоке Украины ожидаются дожди. Местами возможны грозы. Остальные регионы осадки обойдут стороной. Температура воздуха ночью в западных областях будет +7...+12 °С, в остальных регионах +11...+16 °С; днем +18...+23 °С, на юго-востоке и в Крыму +24...+29 °С.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, погода в Карпатах снова напоминает зимнюю - в пятницу, 16 мая, в горах выпало много снега, а температура воздуха опустилась до -3 градусов. Спасатели показали заснеженные горы и призвали украинцев быть осторожными.

Напомним, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что 18 мая, в Украине пройдут обильные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града.

В то же время синоптики Укргидрометцентра сообщали, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады.

Читайте также:

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред