Потепление накроет Украину: стала известна точная дата повышения температуры

Скоро в Украину вернется тепло - синоптик сказала, когда его ожидать.

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Погода в Украине - стало известно, когда потепление накроет Украину/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет потепление

Сколько еще будут продолжаться дожди

Какой будет погода в пятницу, 13 мая

Погода в Украине в ближайшие дни будет еще холодной и дождливой. Потепление начнется на следующей неделе - столбики термометров начнут расти со вторника-среды, 20-21 мая.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупредила, что дожди пока не будут отступать - влажная погода сохранится в выходные и в течение всей следующей недели.

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"В субботу (17 мая - ред.) еще удержится холодная погода, в воскресенье потеплеет, в понедельник снова градусы вниз, а со вторника-среды потеплеет. Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать - выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными", - отметила Диденко.

Погода в Украине 16 мая

В пятницу, 16 мая, атмосферный фронт обусловит периодические дожди на севере, западе и в Винницкой области. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха в пятницу будет самой низкой вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область - там ожидается лишь +8...+12 градусов. В западных областях будет +10...+14 градусов. В большинстве центральных областей ожидается +15...+19 градусов.

В южной части и в восточных областях ожидается самая теплая погода, +15...+21 градус.

Погода в Украине 16 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 16 мая

В Киеве 16 мая ожидается ощутимое снижение температуры воздуха: против сегодняшних +16 градусов завтра ожидается едва +9...+11 градусов, отметила Диденко.

Также она предупредила, что в столице в пятницу будет дождь.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, грозовые дожди и холод накрывают Украину - стало известно, в каких областях будет сухо и тепло. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 4-12 градусов тепла.

Также ранее сообщалось, что дожди начинают отступать - названа дата, когда в Украину придет потепление. Синоптик поделилась прогнозом погоды на четверг, 15 мая.

Напомним, на Украину обрушится жесткий шторм - страну накроют ливни и снег. Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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