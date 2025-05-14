Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2025, 19:49
287
Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Погода, дождь, осень
Прогноз погоды в Украине на 15 мая / УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 15 мая
  • Где температура воздуха опустится до +2 градусов
  • В каких областях будут дожди

Погода в Украине 15 мая будет дождливой и холодной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине - І уровень опасности. Ожидаются сильные порывы ветра, дожди и мокрый снег.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет ветрено. Из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей будут дожди. Сухо будет только на юге и юго-востоке страны.

Температура воздуха повысится до 14-18 градусов тепла. Однако на западе похолодает - 8-13 градусов тепла. В пятницу также будет холодно. В ближайшие дни будет преобладать влажная погода. Потепление ожидается только после 20 мая.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 15 мая

В Украине 15 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях. В Карпатах будет мокрый снег. Ветер будет юго-восточный со скоростью 15-22 м/с.

"Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в большинстве западных областей 8-13°; Карпатах в течение суток 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 15 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +4...+12 градусов.

Погода 15 мая в Киеве

В Киеве 15 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 14-19° тепла; в Киеве ночью 8-10°, днем 14-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

Другие новости:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

19:49Синоптик
"Встреча с Путиным должна закончиться политической победой": детали от Зеленского

"Встреча с Путиным должна закончиться политической победой": детали от Зеленского

19:29Война
Уиткофф и Рубио не прилетят в Стамбул 15 мая - что известно

Уиткофф и Рубио не прилетят в Стамбул 15 мая - что известно

18:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Последние новости

20:16

С добавлением секретного продукта: рецепт идеального теста для пиццы за 15 минут

20:05

Почему именно Киев стал столицей Украины: объяснение известного историка

19:56

Говядина и свинина стремительно дорожают: сколько сейчас стоит килограмм

19:49

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

19:29

"Встреча с Путиным должна закончиться политической победой": детали от Зеленского

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
18:55

Что нельзя делать женщинам 15 мая: строгие приметы и запреты

18:51

Будут ли восстанавливать уничтоженные РФ города Украины - назван неожиданный нюансВидео

18:51

Уиткофф и Рубио не прилетят в Стамбул 15 мая - что известно

18:48

Отодрала руку: путинистка Бабкина получила серьезную травму

Реклама
18:33

Иванна Онуфрийчук рассказала, в каких традициях воспитывает сына от казахского миллионера

18:31

Сколько языков знал Иван Франко: цифры удивят многих

18:19

На Донетчине расширили зону обязательной эвакуации: список населенных пунктов

18:15

Стоимость яиц в Украине может резко измениться: перевалит ли цена за 100 гривенВидео

17:57

Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работаетВидео

17:34

Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

17:32

"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

17:30

Международный аудит обнаружил в НАБУ раздутые штаты и провалы расследований в сфере обороны, – эксперт

17:22

"Магические" правила: священник ответил, можно ли делать фото на кладбище

17:18

"Измены и ад": жена раненого Розового подала на развод

17:17

Спецтрибуналу дали "зеленый свет": Совет Европы готовит "судный день" для Путина

Реклама
17:03

Трамп анонсировал "хорошие новости" для Украины - о чем идет речь

16:45

Цены полетели вверх: насколько в Украине подорожали сигареты и алкоголь

16:38

Вредит не только легким: исследователи обнаружили новую жертву табачного дыма

16:36

Зачем хозяйки моют клубнику уксусом: секретный прием

16:36

Есть погибшие и раненые: первые кадры с места удара баллистики в СумахФото

16:34

Цекало вернулся в Россию, где публично воспитывал свою тощую женуВидео

16:32

"Есть два формата": названы реальные сценарии переговоров в Стамбуле и роль США

16:05

Впервые с 2022 года: Россия "просочилась" на Евровидение

16:00

Цены на уровне 2022 года: известно, когда изменится стоимость топлива в УкраинеВидео

15:40

3 знака зодиака, которые начнут новую главу в жизни в мае

15:20

В Украине вырастет средняя зарплата: экономист указал на важный нюанс

15:11

Что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза: водители удивятся

15:00

Размещение польских войск в Украине: Сикорский резко ответил на заявление из США

14:59

"Не знаю, будет ли он": Трамп готов "найти окошко" для встречи с Путиным

14:25

Более 250 гривен за килограмм: в Украине резко подорожала популярная ягода

14:08

Назван самый опасный день мая: все перевернется с ног на головуВидео

14:05

Муравьи забудут дорогу к вашему дому: найдены бесплатные средства

14:02

Цены на аренду квартир резко "подскочили": в каких областях дороже всего

13:59

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

13:29

У Трампа выдвинули России ультиматум, у Путина есть только два вариантамнение

Реклама
13:17

Потери огромные, но враг не отходит: аналитик объяснил замысел РФ возле Покровска

13:06

Дожди начинают отступать: названа дата, когда в Украину придет потепление

12:59

Цены упадут уже в конце мая: экономист рассказал, какие продукты подешевеютВидео

12:42

Китайский гороскоп на завтра 15 мая: Обезьянам - перемены, Свиньям - ошибки

12:38

"Не ждите горячей воды": киевлян предупредили о проблемах на лето

12:37

Россияне срочно эвакуируют воинские части из Крыма: партизаны назвали причину

12:31

Евровидение-2025: когда в финале выступит Украина 17 мая

12:12

В ЕС одобрили жесткий удар по РФ на фоне игнорирования 30-дневного перемирия - СМИ

12:10

Украинцы могут получить помощь в размере более 10 тысяч гривен - детали

11:46

Буданов открыл карты: для чего Зеленский едет на переговоры в Стамбул

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять