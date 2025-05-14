На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 15 мая / УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 15 мая

Где температура воздуха опустится до +2 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 15 мая будет дождливой и холодной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине - І уровень опасности. Ожидаются сильные порывы ветра, дожди и мокрый снег.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет ветрено. Из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей будут дожди. Сухо будет только на юге и юго-востоке страны.

Температура воздуха повысится до 14-18 градусов тепла. Однако на западе похолодает - 8-13 градусов тепла. В пятницу также будет холодно. В ближайшие дни будет преобладать влажная погода. Потепление ожидается только после 20 мая.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 15 мая

В Украине 15 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях. В Карпатах будет мокрый снег. Ветер будет юго-восточный со скоростью 15-22 м/с.

"Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в большинстве западных областей 8-13°; Карпатах в течение суток 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 15 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +4...+12 градусов.

Погода 15 мая в Киеве

В Киеве 15 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 14-19° тепла; в Киеве ночью 8-10°, днем 14-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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