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Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

Алёна Воронина
10 мая 2025, 12:50
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В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Синоптик сказала, когда снова будет тепло.
Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату
Когда в Украине потеплеет - синоптик назвала дату/ Фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Когда в Украине потеплеет
  • Сколько еще продлится холодная погода

Погода в Украине будет оставаться холодной еще больше недели. Существенное потепление придет с 20 мая.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни холод никуда не денется.

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"Холодная или прохладная погода продлится еще до конца следующей недели. Да еще и с периодическими дождями. Температура воздуха разве что нервно будет подскакивать вверх при прояснениях - дождь не будет же идти круглосуточно. Да и майское солнце, пусть и кратковременное, сможет быстро нагревать окружающую среду", - отметила Диденко.

Во время прояснений в ночные часы возможны даже заморозки на почве.

"По предварительным прогнозам, реальное потепление ожидается с 20-го мая", - рассказала Диденко.

В то же время она обратила внимание, что точные прогнозы погоды можно давать только на три дня, а все, что дальше, потребует дальнейшего уточнения.

Погода в Украине
Погода в Украине - когда будет потепление/ Facebook Диденко
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударят заморозки -3 градуса - стало известно, в каких областях Украины резко похолодает. Похолодание с заморозками и дождями накроет многие области Украины в выходные - синоптик рассказал, к чему готовиться.

Также ранее сообщалось, что будут заморозки, будут лить дожди - только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода. Украину в выходные будет заливать дождями, только в двух областях будет сухая погода. Также в ночные часы могут быть заморозки.

Напомним, в Украине бушует масштабная магнитная буря - какие регионы под наибольшей угрозой. Буря может негативно влиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими болезнями, пожилых людей, беременных и детей.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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