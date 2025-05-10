Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

Вы узнаете:
- Когда в Украине потеплеет
- Сколько еще продлится холодная погода
Погода в Украине будет оставаться холодной еще больше недели. Существенное потепление придет с 20 мая.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни холод никуда не денется.
"Холодная или прохладная погода продлится еще до конца следующей недели. Да еще и с периодическими дождями. Температура воздуха разве что нервно будет подскакивать вверх при прояснениях - дождь не будет же идти круглосуточно. Да и майское солнце, пусть и кратковременное, сможет быстро нагревать окружающую среду", - отметила Диденко.
Во время прояснений в ночные часы возможны даже заморозки на почве.
"По предварительным прогнозам, реальное потепление ожидается с 20-го мая", - рассказала Диденко.
В то же время она обратила внимание, что точные прогнозы погоды можно давать только на три дня, а все, что дальше, потребует дальнейшего уточнения.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударят заморозки -3 градуса - стало известно, в каких областях Украины резко похолодает. Похолодание с заморозками и дождями накроет многие области Украины в выходные - синоптик рассказал, к чему готовиться.
Также ранее сообщалось, что будут заморозки, будут лить дожди - только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода. Украину в выходные будет заливать дождями, только в двух областях будет сухая погода. Также в ночные часы могут быть заморозки.
Напомним, в Украине бушует масштабная магнитная буря - какие регионы под наибольшей угрозой. Буря может негативно влиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими болезнями, пожилых людей, беременных и детей.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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