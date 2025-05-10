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В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой

Даяна Швец
10 мая 2025, 08:50
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Буря может негативно влиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими болезнями, пожилых людей, беременных и детей.
В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой
Какой будет магнитная активность 10 мая/ иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Коротко:

  • 10 мая магнитосфера Земли будет возбужденной, хотя существенных бурь не ожидается
  • Наибольшее влияние бури почувствуют северные и центральные области Украины

В субботу, 10 мая, хотя значительных магнитных бурь не прогнозируется, Земная магнитосфера будет оставаться в состоянии повышенной активности после того, как 8 мая страну атаковала усиленная буря. Об этом информирует Главред со ссылкой на ресурс Meteoprog.

Прогнозируется, что сегодня геомагнитная активность будет достигать уровня 3,67 по шкале К-индекса, что соответствует "желтому" уровню.

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Начавшаяся буря постепенно ослабевает, и уже после обеда ожидается нормализация геомагнитного фона. Однако стоит держать в голове, что прогнозы магнитных бурь являются ориентировочными, и их интенсивность может несколько отличаться.

Какие регионы Украины под угрозой?

Больше всего влиянию подвержены северные и центральные части Украины. Особенно следует обратить внимание жителям Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей, где возможны изменения атмосферного давления и электромагнитного поля.

Чем опасен желтый уровень бурь?

Влияние магнитных бурь является индивидуальным. Некоторые люди могут вообще не чувствовать никаких изменений, тогда как другие могут быть более чувствительными даже к слабым бурям. Некоторые последствия все же возможны, особенно для метеочувствительных людей и лиц с определенными хроническими заболеваниями:

  • Ухудшение самочувствия: Могут наблюдаться головная боль, головокружение, слабость, усталость, сонливость или бессонница, перепады настроения, раздражительность, снижение концентрации внимания.
  • Влияние на сердечно-сосудистую систему: Возможны колебания артериального давления, учащенное сердцебиение.
  • Обострение хронических заболеваний: У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренью, артритами и другими хроническими состояниями возможно ухудшение симптомов.
магнитная буря, влияние магнитной бури
​ Влияние магнитных бурь / Инфографика: Главред

На уровне желтой магнитной бури существенных сбоев в работе спутниковых систем, радио- и мобильной связи обычно не происходит. Однако, могут наблюдаться незначительные помехи или флуктуации сигналов.

Поэтому, хотя желтый уровень магнитной бури не является критически опасным, метеочувствительным людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию в этот период и, при необходимости, принимать меры профилактики.

Недавно также сообщалось, о тне, что на Солнце зафиксировано мощное извержение - стоит ли ждать геомагнитных бурь.

Больше метеорологических новостей:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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