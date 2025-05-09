Есть опасность градов и смерчей: насколько аномальной будет погода летом 2025

Главное:
- Лето 2025 года в Украине, вероятно, будет на 1-1,5 градуса теплее нормы
- Июнь может быть прохладным, а июль и август ожидаются очень теплыми
Летом этого года в Украине температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы. Как пояснил в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, однако это не означает, что каждый летний месяц будет жарким.
По словам метеоролога, хотя июль и август будут очень теплыми, июнь может быть прохладнее.
"Существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым - температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 °C. Но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть более прохладным, зато июль и август - очень теплыми", - отметил он.
Игорь Кибальчич рассказывает, что период с 15 июля по 15 августа по статистике является самым жарким - именно тогда фиксируются самые высокие дневные и средние температуры.
В то же время в этом году не стоит исключать, что дождей будет больше, и грозы станут более активными, чем в прошлом году. Более того, по словам синоптика, более активные грозы означают больший риск опасных погодных явлений - града и даже смерчей, которые в Украине уже не являются редкостью.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украину вернулась настоящая метель-зима. В нескольких уголках свирепствует непогода - насыпало два сантиметра снега и ударил мороз.
9 мая в Украине погода будет штормовой. Укргидрометцентр сообщил, где будет засыпать снегом и заливать дождями.
Также украинцам назвали дату опасной погоды. Сообщалось, что над южной частью нашего государства расположится циклон, что обусловит дождливую погоду в большинстве областей Украины.
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Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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