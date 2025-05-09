Есть опасность градов и смерчей: насколько аномальной будет погода летом 2025

Существует вероятность большего количества дождей и более активных гроз этим летом, отметил синоптик.

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Не все летние месяцы будут жаркими / Фото: unsplash.com

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Лето 2025 года в Украине, вероятно, будет на 1-1,5 градуса теплее нормы

Июнь может быть прохладным, а июль и август ожидаются очень теплыми

Летом этого года в Украине температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы. Как пояснил в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, однако это не означает, что каждый летний месяц будет жарким.

По словам метеоролога, хотя июль и август будут очень теплыми, июнь может быть прохладнее.

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"Существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым - температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 °C. Но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть более прохладным, зато июль и август - очень теплыми", - отметил он.

Игорь Кибальчич рассказывает, что период с 15 июля по 15 августа по статистике является самым жарким - именно тогда фиксируются самые высокие дневные и средние температуры.

В то же время в этом году не стоит исключать, что дождей будет больше, и грозы станут более активными, чем в прошлом году. Более того, по словам синоптика, более активные грозы означают больший риск опасных погодных явлений - града и даже смерчей, которые в Украине уже не являются редкостью.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украину вернулась настоящая метель-зима. В нескольких уголках свирепствует непогода - насыпало два сантиметра снега и ударил мороз.

9 мая в Украине погода будет штормовой. Укргидрометцентр сообщил, где будет засыпать снегом и заливать дождями.

Также украинцам назвали дату опасной погоды. Сообщалось, что над южной частью нашего государства расположится циклон, что обусловит дождливую погоду в большинстве областей Украины.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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