В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Вы узнаете:
- В каких областях прогнозируются грозы и заморозки
- Какой будет температура в разных уголках Украины 7 мая
Погода в Украине завтра, 7 мая, будет переменчивой. Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, ожидаются периодические дожди и периодические прояснения.
В южной части, кроме Крыма и Запорожья возможны сильные ливни, в то время как на западе и севере наоборот прогнозируется прекращение дождей, но это не надолго.
Относительно температуры воздуха 7 мая Диденко предупреждает, что она будет колебаться в пределах +14+18 градусов. При этом на юге ожидается +19+22 градуса, а на юго-востоке +20+25 градусов.
В Киеве в среду ночью и утром будет падать дождь, однако днем не прогнозируется существенных осадков. При этом температура воздуха будет +16 +17 градусов в течение дня.
Синоптик также предупредила, что в ночь на 8 мая на западе, севере и в центральных областях Украины есть вероятность заморозков на почве.
"В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода, только в четверг, 8-го мая, появится сухая пауза. Далее - периодические дожди", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по сообщению синоптика Виталия Постриганя, погода в Украине сильно изменится. Все из-за того, что надвигается антициклон из Скандинавии по имени Riccarda.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит предупредил, что в четверг, 8 мая, осадки ожидаются на Закарпатье, Прикарпатье, на территории восточных и юго-восточных областей. В этот день ожидается мокрый снег в Карпатах.
Накануне стало известно, что погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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