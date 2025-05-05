Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды: где завтра будет холоднее всего

Вы узнаете:
- Какой будет погода 6 мая в Украине
- В каких регионах пройдут дожди
После кратковременного потепления в Украину снова "пришло" весеннее похолодание. Во вторник, 6 мая, почти по всей территории пройдут дожди, а температура воздуха значительно снизится. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в большинстве областей столбик термометра будет показывать +10...+17 °С.
Теплее всего будет на юго-востоке Украины, там ожидается +20...+25 °С, а на Луганщине разогреет до +27 °С.
Диденко отмечает, что завтра осадки возможны почти по всей территории Украины, только на юго-востоке - преимущественно сухо.
Погода на 6 мая в Киеве
Во вторник, 6 мая, в Киеве возможен небольшой дождь, или просто "будет висеть" плотная облачность. Будет прохладно, днем максимально в пределах +14 °С.
Диденко добавляет, что в течение недели погода будет прохладной, с периодическими дождями.
"Легкие плащи или куртки - как раз, зонты и таблетки от головной боли и невежливого поведения артериального давления держите при себе, однако дышать будет легко, жара еще далеко, лифты работают, сирень с каштанами роскошные", - отметила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, с 5 по 11 мая, в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.
Напомним, в воскресенье, 4 мая, по Украине распространялись штормовая и опасная погода. В некоторых областях были сильные ливни и мощный ветер. В ГСЧС рассказали, что в Ивано-Франковской области на автодороге Мукачево - Львов возле села Бабухов было повалено около 20 деревьев. Из-за этого было частично заблокировано движение транспорта.
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле. По его словам, в отдельные дни температура воздуха, особенно в южных и восточных областях Украины, может превышать +40 °C.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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