Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды: где завтра будет холоднее всего

Во вторник, 6 мая, столбики термометров опустятся до +10 °С.

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Прогноз погоды на 6 мая / фото: УНИАН

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Какой будет погода 6 мая в Украине

В каких регионах пройдут дожди

После кратковременного потепления в Украину снова "пришло" весеннее похолодание. Во вторник, 6 мая, почти по всей территории пройдут дожди, а температура воздуха значительно снизится. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей столбик термометра будет показывать +10...+17 °С.

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Теплее всего будет на юго-востоке Украины, там ожидается +20...+25 °С, а на Луганщине разогреет до +27 °С.

Диденко отмечает, что завтра осадки возможны почти по всей территории Украины, только на юго-востоке - преимущественно сухо.

Погода на 6 мая в Киеве

Во вторник, 6 мая, в Киеве возможен небольшой дождь, или просто "будет висеть" плотная облачность. Будет прохладно, днем максимально в пределах +14 °С.

Диденко добавляет, что в течение недели погода будет прохладной, с периодическими дождями.

"Легкие плащи или куртки - как раз, зонты и таблетки от головной боли и невежливого поведения артериального давления держите при себе, однако дышать будет легко, жара еще далеко, лифты работают, сирень с каштанами роскошные", - отметила синоптик.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, с 5 по 11 мая, в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

Напомним, в воскресенье, 4 мая, по Украине распространялись штормовая и опасная погода. В некоторых областях были сильные ливни и мощный ветер. В ГСЧС рассказали, что в Ивано-Франковской области на автодороге Мукачево - Львов возле села Бабухов было повалено около 20 деревьев. Из-за этого было частично заблокировано движение транспорта.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине летом 2025 года имеет все шансы стать аномально теплой - средняя температура ожидается на 1-1,5 °C выше климатической нормы. Наибольшая жара вероятна в июле. По его словам, в отдельные дни температура воздуха, особенно в южных и восточных областях Украины, может превышать +40 °C.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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