Дороги превратились в реки, ветер валит деревья: по Украине распространяется мощный шторм

По Украине распространяется штормовая и опасная погода. В некоторых областях были сильные ливни и мощный ветер, которые валили деревья. О последствиях рассказывает ГСЧС.
В Ивано-Франковской области на автодороге Мукачево - Львов возле села Бабухов было повалено около 20-ти деревьев. Из-за этого было частично заблокировано движение транспорта.
"Одно из деревьев упало на легковой автомобиль и травмировало женщину, которая до прибытия пожарно-спасательных подразделений была передана работникам экстренной медицинской помощи. Спасателями проводятся аварийно-спасательные работы по расчистке проезжей части дороги", - говорится в сообщении.видео дня
Также известно, что из-за сильных дождей были подтоплены приусадебные участки в селах Вербиловцы и Лучинцы.
Известно, что во многих областях Украины выпал очень крупный град.
Из-за сильных дождей в западных регионах размыло дороги. В Сети появилось видео с мощным потоком, который превратил дорогу в реку.
Смотрите видео о сильной непогоде в Украине:
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.
В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.
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