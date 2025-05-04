Дороги превратились в реки, ветер валит деревья: по Украине распространяется мощный шторм

В западных областях Украины все засыпает крупными градом.

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По Украине распространяется мощная непогода / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

По Украине распространяется штормовая и опасная погода. В некоторых областях были сильные ливни и мощный ветер, которые валили деревья. О последствиях рассказывает ГСЧС.

В Ивано-Франковской области на автодороге Мукачево - Львов возле села Бабухов было повалено около 20-ти деревьев. Из-за этого было частично заблокировано движение транспорта.

"Одно из деревьев упало на легковой автомобиль и травмировало женщину, которая до прибытия пожарно-спасательных подразделений была передана работникам экстренной медицинской помощи. Спасателями проводятся аварийно-спасательные работы по расчистке проезжей части дороги", - говорится в сообщении. видео дня

Также известно, что из-за сильных дождей были подтоплены приусадебные участки в селах Вербиловцы и Лучинцы.

Известно, что во многих областях Украины выпал очень крупный град.

Из-за сильных дождей в западных регионах размыло дороги. В Сети появилось видео с мощным потоком, который превратил дорогу в реку.

Смотрите видео о сильной непогоде в Украине:

Украину атаковала сильная непогода / фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.

В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.

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