Новое похолодание накроет Украину: синоптик назвала дату

Вы узнаете:
- Какой будет погода в воскресенье, 4 апреля
- Где будут дожди с грозами
- Когда Украину накроет новое похолодание
Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет теплой и ветреной. Максимальная температура воздуха будет достигать +20...+25 градусов, местами будет +25...+27 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупредила, что будет порывистый ветер, порой до 15-20 метров в секунду.
Дожди с грозами пройдут в западных областях, также на севере, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории осадков не ожидается.
Погода в Киеве 4 апреля
В Киеве завтра ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный, порывистый, до сильного.
В течение дня будет очень тепло, температура воздуха будет достигать +26 градусов.
Когда в Украине будет похолодание
Синоптик предупредила, что скоро нашу страну накроет новое похолодание. Оно начнется с 5-6 мая.
"Похолодает с понедельника-вторника. На юге и востоке еще удержится теплая погода", - рассказала Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине ударят грозовые дожди и заморозки -5 - синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды. Погода в Украине скоро удивит новыми "сюрпризами" - ожидается ухудшение погодных условий.
Также ранее сообщалось, что три области накроют заморозки - синоптик предупредила об опасной погоде. Погода в Украине в выходные отметится заморозками, дождями с грозами и штормовыми порывами ветра.
Напомним, врезал 7-балльный шторм - Украину атаковала очень сильная магнитная буря. Это очень сильная магнитная буря, которая может повлиять на ваше самочувствие.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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