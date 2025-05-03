Новое похолодание накроет Украину: синоптик назвала дату

После кратковременного потепления в Украину снова придет снижение температуры воздуха.

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Новое похолодание накроет Украину/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в воскресенье, 4 апреля

Где будут дожди с грозами

Когда Украину накроет новое похолодание

Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет теплой и ветреной. Максимальная температура воздуха будет достигать +20...+25 градусов, местами будет +25...+27 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупредила, что будет порывистый ветер, порой до 15-20 метров в секунду.

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Дожди с грозами пройдут в западных областях, также на севере, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории осадков не ожидается.

Погода в Украине 4 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 4 апреля

В Киеве завтра ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный, порывистый, до сильного.

В течение дня будет очень тепло, температура воздуха будет достигать +26 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине будет похолодание

Синоптик предупредила, что скоро нашу страну накроет новое похолодание. Оно начнется с 5-6 мая.

"Похолодает с понедельника-вторника. На юге и востоке еще удержится теплая погода", - рассказала Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине ударят грозовые дожди и заморозки -5 - синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды. Погода в Украине скоро удивит новыми "сюрпризами" - ожидается ухудшение погодных условий.

Также ранее сообщалось, что три области накроют заморозки - синоптик предупредила об опасной погоде. Погода в Украине в выходные отметится заморозками, дождями с грозами и штормовыми порывами ветра.

Напомним, врезал 7-балльный шторм - Украину атаковала очень сильная магнитная буря. Это очень сильная магнитная буря, которая может повлиять на ваше самочувствие.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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