Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Погода в Украине в выходные отметится заморозками, дождями с грозами и штормовыми порывами ветра.

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Погода в Украине - три области накроют заморозки/ unsplash.com

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Какой будет погода в Украине в выходные, 3 и 4 мая

В каких областях будут заморозки, дожди с грозами и штормовые порывы ветра

Погода в Украине в выходные, 3-4 мая, отметится опасными метеорологическими явлениями. Так, в ночь на субботу ожидаются заморозки на почве на Сумщине, Харьковщине и Луганщине.

3-4 мая в Украине местами вероятны штормовые порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она призвала украинцев быть осторожными в связи с такими погодными условиями.

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Грозы ожидаются в субботу и воскресенье в западных, северных областях и в Винницкой области, отметила синоптик.

"3-4 мая в западных, северных областях и в Винницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. Ветер в Украине юго-западного направления, порывистый, местами до штормовых 15-20 метров в секунду", - сообщила Диденко.

Температура воздуха ночью составит +7...+14 градусов, в субботу на северо-востоке будет +2...+6 градусов с заморозками на почве 0...-3 градуса. Но заморозки будут только на северо-востоке, уточнила она.

В дневные часы в Украине 3-4 мая максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса, местами ожидается +23...+26 градусов.

Погода в Украине 3 мая/ meteoprog

Погода в Украине 4 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 3-4 мая

В Киеве суббота на воскресенье ожидаются очень теплыми, днем столбики термометров будут показывать до +23...+26 градусов, однако с периодическими грозовыми дождями.

Также в течение 3-4 мая в столице будет сильный, со штормовыми порывами, юго-западный ветер.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят грозовые дожди и заморозки -5 - синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды. Погода в Украине скоро удивит новыми "сюрпризами" - ожидается ухудшение погодных условий.

Как ранее сообщал Главред, заморозки ударят в нескольких областях - украинцев предупредили об опасной погоде. Синоптик сказала, в каких областях будет холоднее всего и где стоит быть готовыми к заморозкам.

Также ранее сообщалось, что дожди и заморозки - украинцев предупреждают об опасных погодных условиях. Погода в Чернигове опустится до +1 градуса. Там погода будет одной из самых холодных.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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