Дожди и заморозки: украинцев предупреждают об опасных погодных условиях

Погода в Чернигове опустится до +1 градуса. Там погода будет одной из самых холодных.

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Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 2 мая

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

В каких областях будут дожди и заморозки

Погода в Украине 2 мая будет теплее, чем раньше. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

2 и 3 мая ожидаются заморозки до 5 градусов мороза. І уровень опасности объявили в центральных, северных, западных и восточных областях.

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В период со 2 по 4 мая в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ближайшей ночью на территории северных, центральных, Харьковской областей будут заморозки. В целом температура воздуха ночью будет +2...+6 градусов. В течение дня температура воздуха повысится до +21 градуса. В восточных областях ветер будет порывистый.

До конца недели в западных, северных и местами центральных областях будут дожди.

"И смерчи, которого одненького недавно зафиксировали и разместили в сети - также бывают в Украине, всегда, но не так часто, как заморозки", - говорится в сообщении.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 2 мая / фото: ventusky

Погода 2 мая

В Украине 2 мая будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на крайнем востоке и в Крыму. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла (в северных, большинстве западных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°), в южной части 5-10° тепла; днем 11-16°, на западе и юго-западе страны 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +22

По данным meteoprog, 2 мая в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +9...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +1...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 мая / фото: meteoprog

Погода 2 мая в Киеве

В Киеве 2 мая будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 мая / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.

27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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