Мощный ветер, ливни и заморозки: Украину накрывает штормовая погода

Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 1 мая

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

В каких областях будут дожди и штормовой ветер

Погода в Украине 1 мая будет теплее, чем раньше. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 мая в северных и центральных областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. 2 и 3 мая ожидаются заморозки до 5 градусов мороза. І уровень опасности объявили в центральных, северных, западных и восточных областях.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что начало мая будет теплым. Температура воздуха повысится до +24 градусов. На западе, севере, Черкасской и Харьковской областях будет дождь. Местами будет порывистый сильный ветер.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: ventusky

Погода 1 мая

В Украине 1 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, северных, центральных и Харьковской областях. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с; северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В северных и центральных областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°; днем 19-24°, в северной части 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 1 мая в Украине будет теплым. Теплее всего будет в Херсонской, Кировоградской, Закарпатской областях. Там температура воздуха повысится до +10...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +9...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: meteoprog

Погода 1 мая в Киеве

В Киеве 1 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день синоптики прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 15-20°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 16-18°", - сообщает Укргидрометцентр.

2 мая ночью ожидаются заморозки - до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.

27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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