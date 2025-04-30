Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

Ангелина Подвысоцкая
30 апреля 2025, 05:19
3182
Эта магнитная буря будет сильной и может повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря
Украину скоро атакует новая магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину в ближайшие дни атакует новая почти 6-балльная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Начало магнитной бури ожидается 2 мая. В этот день магнитная буря будет на уровне почти 4-х баллов. После этого буря станет 3-балльной. Однако расслабляться рано, ведь уже 5 мая магнитная буря ударит с новой мощностью. Три дня она будет на уровне почти 6-ти баллов. 8 мая буря опустится до 4-х баллов, а 9 мая - до трех.

видео дня

10 мая магнитная буря снова станет 4-балльной. Однако следующие дни она будет удерживаться на уровне 3-х баллов. 13 мая мощность бури опустится до минимума.

С 14 мая включительно страну вновь начнет атаковать магнитная буря. До 17 мая включительно она будет на уровне трех баллов. С 18 по 21 мая её мощность вырастет до 4-х баллов, после чего опустится до трех и снизится к минимуму.

магнитная буря
Украину скоро атакует новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышки класса С. Сообщается, что 30 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

07:30Война
Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

06:52Война
В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

05:19Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

Последние новости

07:30

Разрушения, пожары и десятки пострадавших: что известно о ночной атаке на Харьков

06:52

Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине: что сказал

06:30

Гороскоп на завтра 1 мая: Весам - успех, Девам - желанный отдых

06:10

После Рима: маленькие поводы для оптимизмамнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
05:27

Кофе на самом деле не бобы и не орех: неожиданная правда о происхождении напитка

05:19

В ближайшие дня страну атакует новая буря: когда её мощность достигнет пика

05:05

Можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника: священник объяснилВидео

04:50

Винтажный ребус для сверхразумов: найдите хитрую кошку в мастерской за 5 сек

Реклама
04:32

Раскрыт секрет советских телевизоров: почему было 12 каналов, а работали только 2

04:00

Дома в огне, есть погибший: как выглядит Днепр после атаки Шахедов

03:30

Будет оставаться свежим до двух лет: какой ингредиент нужно положить в рисВидео

03:06

За 30 минут 16 "прилетов" и почти 40 пострадавших: жуткие кадры из ХарьковаФотоВидео

03:05

РФ стянула 60 тысяч военных для прорыва: названо опасное направление фронта

02:35

Коварный визуальный тест: нужно найти кошку за 5 секунд в автомастерской

02:18

"24-36 часов": в Пакистане предупредили о готовности Индии к "военной агрессии"

02:02

"Передумала": Евгений Кошевой рассказал про сложное решение 17-летней Варвары

01:30

"Баффи" Сара Мишель Геллар раскрыла секрет 25-летних отношений с мужем-актером

01:27

"Мой главный выбор": Трамп заявил, что хотел бы быть Папой Римским

00:36

Армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол – Нацгвардия

Реклама
29 апреля, вторник
23:48

Маричка Падалко показала, как сейчас выглядят ее родители

23:46

Горят дома, есть погибший: Днепр атаковал "рой" беспилотниковВидео

23:21

США выйдут из переговоров, если Украина и РФ не достигнут прогресса - Рубио

22:57

"Переживают - и правильно": Зеленский анонсировал удары по "болевым точкам" РФ

22:47

Муж Елены Кравец признался, как изменились их жизнь во время войны

22:30

Шахеды летят один за другим: Харьков под массированным ударом, есть пострадавшиеФотоВидео

22:27

"Больно": жена Виктора Павлика сквозь слез рассказала о серьезном диагнозе сына

22:12

Учения будут прикрытием, РФ готовит что-то в Беларуси этим летом - Зеленский

22:10

Мухи мгновенно исчезнут: лучшие натуральные средства против насекомыхВидео

21:45

В Торецке проходят лобовые штурмы: военный рассказал о боях за город

21:41

"Опасные места": детали экстренной эвакуации из Днепропетровской области

21:41

"Что-то такое делали": Злата Огневич высказалась о свидании с Тарасом Цымбалюком

21:22

Что одеть женщине в ресторан: советы для стильного образа в любом возрасте

21:20

Экс-руководитель "Укринмаша" Александр Калинчук мог быть причастен к срыву поставок вооружения на миллиарды гривен - СМИ

21:18

Коварный план Путина: разведка Британии раскрыла настоящую цель "перемирия"

20:54

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил об условии Украины

20:44

"Непростые времена": собутыльник Ефремова рассказал о состоянии актера после УДО

20:40

Что надеть с кожаной курткой женщине: самые модные образы сезона 2025Видео

20:38

Удалили органы, чтобы скрыть причину смерти: что известно об убийстве Виктории Рощиной

20:27

Что надеть под пиджак: как создать стильные образы на любой случай

Реклама
20:04

Переговоры по Украине зашли в тупик: в Bloomberg назвали "требование" Путина

20:01

Между перемирием и боевыми действиями с врагом есть только одно отличие - Кузан

19:59

"Украина уже согласилась, очередь за Путиным": у Трампа сделали заявление о перемирииВидео

19:56

Экс-участница группы Виа Гра из РФ получила вид на жительство в Украине - детали

19:47

Специально поставляли для ВСУ бракованные мины: задержаны руководители завода

19:44

Украину накрывает внезапное потепление: в каких областях задержатся дожди и заморозки

19:40

У Путина заявили, что "перемирием" начали "прямые переговоры" с УкраинойВидео

19:10

Сестра главного переговорщика Путина тайно посетила Украину: стали известны деталиВидео

19:10

100 дней Трампа, которые ошарашили мирмнение

18:51

Что можно сделать из пластиковых бутылок: неожиданный ответ сразит наповалВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять